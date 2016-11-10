«Ночь отелей» в Праге: двухместные номера с завтраком за 777 крон

Жителям Праги предлагают на один день превратиться в туристов и получить новые впечатления от хорошо знакомого города.

В пятницу, 27 января 2017 года, десятки отелей по всей Праге предложат двухместные номера с включенным завтраком по единой цене – 777 крон с учетом НДС. Кроме того, 27-28 января можно будет сходить на экскурсию в Староместскую ратушу и на Пражский Град за полцены.

Организаторы акции предлагают жителям Праги почувствовать себя туристами в собственном городе. Можно забыть о повседневных заботах, отдохнуть и получить новые впечатления со своей второй половинкой, друзьями или даже в приятном одиночестве.

«Ночь отелей» пройдет в Праге впервые. Это будет своего рода благодарность всем пражанам, которые каждый день вынуждены делить свой город с гостями со всего мира. Хорошо известно, что порой это дается очень нелегко.

Подобрать и забронировать отель в рамках акции можно на сайте