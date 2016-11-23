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Дарим подарки читателям: щедрое рождество с 420on.cz

Дарим подарки читателям: щедрое рождество с 420on.cz

artyommm 439 0
Портал 420on.cz проводит уникальную предпраздничную акцию: розыгрыш подарков от компаний-партнеров среди читателей. Участвовать могут все, кто хочет почувствовать себя Дедом Морозом и напомнить о своем бренде.
Дарим подарки читателям: щедрое рождество с 420on.cz
Время:
23.11.2016 - 31.12.2016

В преддверии новогодних праздников в воздухе так и веет чудом. Информационный портал 420оn.cz предлагает каждому попробовать себя в роли Деда Мороза. Суть акции проста – творить добро, дарить подарки. Вы предоставляете подарки – мы их разыгрываем на сайте для наших читателей. Условия каждого розыгрыша будут оговариваться индивидуально: так, чтобы все остались довольны. 

Кто может принять участие? 

Любой предприниматель, который работает на территории Праги и готов лишний раз порадовать своих клиентов. Дарить можно все!  Это прекрасная возможность не только сделать доброе дело, но и одновременно повысить узнаваемость бренда и даже расширить круг клиентов.

Каждый розыгрыш будет опубликован и в наших группах в социальных сетях под хэштегом #я_дед_мороз_420on.cz

И это еще не все! 

Вы дарите подарки читателям, а мы дарим подарки вам! Три поста, которые привлекут больше всего внимания читателей, получат от нас:

1-е место – годовой пакет рекламы;
2-е место – статья на сайте + месяц баннерной рекламы;
3-е место – статья на сайте.

Участие в акции бесплатно! От вас требуется лишь подтвердить заинтересованность, подготовить подарки и принести их к нам в офис (Václavské náměstí 813/57).

Если вас интересуют подробности или вы хотите подтвердить свое участие, звоните по телефону +420 774 018784 или пишите на электронную почту marketing1@420on.cz.

Спешите, количество мест ограничено!

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