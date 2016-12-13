Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на декабрь 2016

В декабре Российский центр науки и культуры в Праге проводит множество праздничных мероприятий: утренники и новогодние елки для детей, концерты, поэтические вечера, кинопоказы, спектакли и многое другое. Вход на большинство мероприятий свободный или по пригласительным.

3 декабря, суббота

В 12:00 в Большом зале РЦНК состоится новогодний спектакль для детей от московского театра «Чудаки». Интерактивная программа «Сюрпризы Дедушки Мороза» порадует маленьких гостей необычными куклами, огромной, вырастающей прямо перед глазами живой елкой, играми, хороводами и клоунами. Билеты можно заказать в сети https://www.ticketstream.cz/.

В 14:00 в Хрустальном зале РЦНК музыкальный концерт учеников студии «Зимний калейдоскоп» Натальи Мразовой, а также участников музыкально-драматического кружка «Изумруд». Посмотреть вокально-инструментальное выступление можно бесплатно.

6 декабря, вторник

В 17:00 в Хрустальном зале состоится День выпускников российских (в том числе советских) вузов в Чехии. Мероприятие будет посвящено Антарктиде и Арктике. Главный гость – почетный председатель Ассоциации выпускников Станислав Фишер. Он расскажет о поступлении и учебе в МГУ им. Ломоносова и поделится впечатлениями о своей полярной экспедиции. Затем в Большом зале покажут основанный на реальных событиях фильм «Ледокол» (2016 г.). Вход для всех желающих свободный.

В 18:00 в Литературной гостиной соберутся любители поэзии на творческом вечере российской поэтессы Ларисы Сониной. Лариса – автор трех сборников стихотворении, повестей, пьес и рассказов. В этот вечер зрители смогут познакомиться с ее творчеством и узнать много интересного о современной поэзии Урала. Вход также свободный.

7 декабря, среда

В 18:00 в Хрустальном зале начнется музыкальный вечер памяти поэта Александра Галича «Баллада о чистых руках». Чешский переводчик Милан Дворжак продемонстрирует собственные переводы песен на стихи Галича и расскажет присутствующим о биографии поэта. Посетить мероприятие можно бесплатно.

Александр Галич

8 декабря, четверг

В 15:00 и 17:30 в Хрустальном зале пройдет отчетный концерт Детской музыкальной студии при Посольстве России в Чехии. Учащиеся младших и старших классов сыграют для слушателей на гитаре и фортепиано. Послушать детей можно бесплатно.

В 18:00 в Литературной гостиной презентуют новую книгу Сергея Левицкого «Фейсбучные истины». Что же это за истины и о чем книга – узнаете на вечере. Вход свободный.

9 декабря, пятница

В Хрустальном зале продолжится концерт Детской музыкальной студии при Посольстве РФ в Чехии. Дети будут играть на скрипке и фортепиано. Вход свободный.

10 декабря, суббота

В преддверии Рождества особенно приятно делать добрые дела! В 15:00 в Большом зале РЦНК пройдет Рождественский благотворительный концерт восточного танца. Все собранные средства с продажи билетов пойдут на помощь детскому дому и приюту для животных. На вечере можно будет посмотреть не только на восточные танцы, но и на другие современные танцевальные направления, а также поучаствовать в розыгрышах и конкурсах. Билеты заказывайте по телефону 773 665 038.

Если вам больше по душе классика и джаз, приходите в это же время, в 15:00, в Хрустальный зал РЦНК. Ученики фортепианной школы Gradus ad Parnassum приглашают всех на рождественский концерт «От классики – до джаза». Также в концерте поучаствует дуэт Duo Eleganza (Яна и Филипп Субботины). Вход свободный.

13 декабря, вторник

В Хрустальном зале РЦНК в 10:00 начнется семинар о российских инновационных разработках и наукоемких технологиях для чешского и европейского бизнеса, возможностях научно-технического и предпринимательского сотрудничества. На семинаре российские научно-исследовательские центры представят свои инновационные проекты в сфере строительных материалов, технологий, энергетики и машиностроения. Зарегистрироваться на участие нужно до 12 декабря 2016 по эл. почте info@rsvk.cz. Участие бесплатно. Подробности о семинаре смотрите на сайте www.rexlexnova.ru.

В 17:30 в Большом зале РЦНК состоится большой новогодний концерт «Снежная фантазия» от участников детской студии классического балета и современного танца Benefit Dance. Выступать будут дети от 3 до 14 лет. Зрителей ждут конкурсы, классические композиции, народные танцы, современная хореография. Вход свободный.

В 19:00 в Хрустальном зале РЦНК пройдет необычное представление от российской пианистки Ангелины Рудь и чешского художника Владимира Киселева под названием «Сонаты и интерлюдии Джона Кейджа». Зрители смогут не только услышать, но и увидеть произведения известного композитора на холсте. Вход свободный.

14 декабря, среда

В 18:00 в Литературной гостиной будет заседать литературная студия Европейского конгресса литераторов. Все желающие смогут прочитать собственные стихи и прозу на тему Рождества и Нового года. Поучаствовать можно бесплатно.

В 19:00 в Хрустальном зале пройдет благотворительный новогодний концерт от Международного женского хора Viva Voce. Коллектив объединяет женщин из 12 разных государств, которые живут в Праге. Всего в хоре 25 голосов. Хористки порадуют посетителей песнями на разных языках, угостят национальными блюдами и предложат поучаствовать в благотворительной ярмарке. Собранные средства передадут фонду «Ладонь жизни», помогающему матерям в тяжелой ситуации. Вход свободный.

15 декабря, четверг

В 16:00 всех детей приглашают в Хрустальный зал на детскую программу «Атаманская елка» водить хоровод с казачьим Дедом Морозом и Снегурочкой. Вход по пригласительным, заказ по телефону 603 172 455.

В 17:00 Киноклуб РЦНК бесплатно покажет в Большом зале отечественные новогодние мультфильмы.

16 декабря, пятница

В 17:00 в Хрустальном зале РЦНК французский дуэт «Вокализ» (сопрано и фортепиано) исполнит произведения русских композиторов и песни на стихи русских поэтов. Вход свободный.

В 19:00 в Большом зале театральная студия T-Art Studio представит комедию «Однорукий из Спокэна» по пьесе английского драматурга Мартина Макдонаха. Заказ билетов по телефону 774 137 897.

17 декабря, суббота

В 15:00 в Большом зале пройдет концерт «Что такое Новый год?» от учеников эстрадной студии «МИКС».

В это же время в Хрустальном зале состоится рождественский концерт «Вифлеемская Звезда», на котором прозвучат классические произведения и колядки. Вход также свободный.

18 декабря, воскресенье

В 10:00 в Хрустальном зале пройдет новогодняя елка от Чешско-русской школы «Веда». Приглашают детей до 6 лет. Заказ билетов по телефону 777 709 745.

19 декабря, понедельник

В 17:00 в Хрустальном зале пройдет презентация чешского перевода книги «Весна в Карфагене» российского писателя Вацлава Михальского. Желающие смогут купить книгу с автографом писателя.

20 декабря, вторник

В 17:00 в Большом зале бесплатно покажут мультфильм «Иван Царевич и Серый Волк - 3» (2016).

22 декабря, четверг

В 17:00 в Большом зале РЦНК киноклуб покажет фильм 1980 года «Вам и не снилось...» для детей и подростков. Вход свободный.

23 декабря, пятница

В 12:00, 15:00 и 18:00 в театре «Гиберния» покажут потрясающий мюзикл для детей «Пражские сны в Рождество - 2» с участием известных артистов из разных стран.

В этот же день всемирно известный пианист Денис Мацуев даст в легендарном зале Рудольфинум в Праге завершающий фортепианный концерт своего рождественского европейского тура. Вся информация по телефону: +420774280420.

В 17:00 в Хрустальном зале РЦНК состоится праздник Елки для самых маленьких от детского сада «Звездочка». Вход по пригласительным.

26 декабря, понедельник

В 11:00 и 16:00 в Хрустальном зале пройдет утренник «Новогодняя сказка» с героями из известных мультфильмов, Дедом Морозом и Снегурочкой. На утреннике будет работать уголок аквагрима. Заказ билетов по телефону 775 223 932. Подробности на сайте www.prazdnik-praha.com.

27, 30 декабря

В 11:00 в Большом зале покажут детский волшебный спектакль «Новогоднее приключение». Заказ билетов по телефону 608 841 487.

27-30 декабря

С 27 по 30 декабря в Хрустальном зале будут проходить новогодние утренники для дошкольников и младших школьников. 27 декабря в 15:00 – дети 6 и 7 лет.

28 декабря в 10:00 – дети от 3 до 5 лет.

29 декабря в 10:00 – дети от 8 до 10 лет.

30 декабря в 14:00 – Международная елка в Праге.

Заказ пригласительных и подробная информация – по телефону 775 543 425 и эл. почте klic-mki@seznam.cz.