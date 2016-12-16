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«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш портретной фотосессии в Праге

«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш портретной фотосессии в Праге

Vlada Marsheva 500 10
Время летит, уже середина декабря – и середина нашей предпраздничной акции «Щедрое Рождество с 420on.cz». И снова для вас, дорогие читатели, разыгрывается фотосъемка! Прекрасная возможность «отыграться» для тех, кто хотел, но не выиграл в нашем первом розыгрыше.
«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш портретной фотосессии в Праге
Место:
Прага
Время:
16.12.2016 - 22.12.2016
Стоимость:
бесплатно

На этот раз портретный фотограф Анастасия Раянова готова подарить одному из счастливчиков фотосессию в экстерьере для девушки, молодого человека или влюбленной пары. Продолжительность фотосессии – 1 час.

Фото: Анастасия Раянова

На этот раз все предельно просто. В комментариях под этой записью на нашем сайте напишите ваш номер (просто определите, какое место занимает ваш комментарий в очереди: 1,2,3 и т.д.).

Затем сделайте репост этой записи у себя на страничке в социальной сети с хэштегом #щедрерождество_420on и дождитесь 21 декабря, когда при помощи генератора случайных чисел Анастасия определит победителя! 

Фото: Анастасия Раянова

Фотографии Анастасии Раяновой можно посмотреть на ее сайте www.nastiara.com, а также в группах в социальных сетях: 

https://vk.com/nastia_ra
https://www.facebook.com/Nastia-Ra-842706392411882/?pnref=lhc

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Темы
Розыгрыши и конкурсы фото Прага Рождество
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