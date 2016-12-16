«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш портретной фотосессии в Праге

На этот раз портретный фотограф Анастасия Раянова готова подарить одному из счастливчиков фотосессию в экстерьере для девушки, молодого человека или влюбленной пары. Продолжительность фотосессии – 1 час.
Фото: Анастасия Раянова
На этот раз все предельно просто. В комментариях под этой записью на нашем сайте напишите ваш номер (просто определите, какое место занимает ваш комментарий в очереди: 1,2,3 и т.д.).
Затем сделайте репост этой записи у себя на страничке в социальной сети с хэштегом #щедрерождество_420on и дождитесь 21 декабря, когда при помощи генератора случайных чисел Анастасия определит победителя!
Фото: Анастасия Раянова
Фотографии Анастасии Раяновой можно посмотреть на ее сайте www.nastiara.com, а также в группах в социальных сетях:
https://vk.com/nastia_ra
https://www.facebook.com/Nastia-Ra-842706392411882/?pnref=lhc