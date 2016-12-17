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«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш шикарного ювелирного сета с гранатом от FP Garnet

«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш шикарного ювелирного сета с гранатом от FP Garnet

Vlada Marsheva 961 0
Рождество с порталом 420on.cz может быть действительно волшебным: сегодня мы предлагаем вам поучаствовать в совершенно уникальном розыгрыше! На кону – роскошный ювелирный сет FP Garnet из серебра с натуральным гранатом и цирконием.
«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш шикарного ювелирного сета с гранатом от FP Garnet
Время:
16.12.2016 - 28.12.2016
Стоимость:
бесплатно

Если вы еще не участвовали в наших розыгрышах в рамках акции «Щедрое Рождество с 420on.cz», то самое время это сделать. Ведь сегодня мы объявляем розыгрыш очень дорогого и желанного подарка, который порадует, наверное, любую женщину. Это роскошный и очень стильный ювелирный сет, в который входит кольцо и серьги из натурального серебра с крупным гранатом и цирконием от известного бренда FP Garnet.

Чтобы стать участником розыгрыша, вам нужно выполнить всего два несложных условия:

- Придумайте необычное поздравление с Новым годом или праздничный тост и поделитесь им в комментариях под постом в нашей группе в социальной сети Facebook до 27 декабря. Принимаются фото- и видеопоздравления! Автор самой красивой, интересной и оригинальной идеи и получит подарок.

- Поделитесь этим постом у себя на страничке в социальной сети с хэштегом #щедрерождество_420on.

Розыгрыш будет проходить до 27 декабря, а затем мы объявим победителя.

Ждем ваших поздравлений!

Другие украшения от бренда FP Garnet можно посмотреть и заказать на сайте www.fpgarnet.cz
Электронная почта: prague.jg@gmail.com

 

 

 

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Темы
Розыгрыши и конкурсы Чехия Рождество подарки праздники
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