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«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш натурального мыла ручной работы

«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш натурального мыла ручной работы

Vlada Marsheva 236 5
Мы проводим уже седьмой розыгрыш подарков в этом декабре. Спешите поучаствовать, ведь сегодня у троих из вас будет возможность порадовать себя или своих близких очередным изделием ручной работы в единственном экземпляре.
«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш натурального мыла ручной работы
Время:
19.12.2016 - 22.12.2016
Стоимость:
бесплатно

История мыла насчитывает около 6 тысяч лет, но даже до его появления люди пытались очищать свое тело с помощью различных средств. Например, древние греки времен Гомера обтирали тело мелким песком, привезенным с берегов Нила, а древние египтяне умывались растворенным в воде пчелиным воском.

Елена Шатунова занимается мыловарением около года, все ее изделия изготовлены на натуральной мыльной основе, с добавлением витаминов и натуральных масел и скрабов. Как она утверждает, современное мыло ручной работы – это смесь научных знаний косметологии и традиционных методов натуральной косметики!

В рамках нашей предновогодней акции «Щедрое Рождество с 420on.cz» вы можете выиграть:

1. «Каменное мыло» гранат и малахит, сварено по специальной технологии. Состав: мыльная основа английского производства с бамбуковым маслом, витамины Е и А, с добавлением косметического активированного угля. Хорошо очищает и питает кожу. Подходит для всех типов кожи.

2. Рождественский набор. Состав: мыльная основа на козьем молоке, с добавлением витаминов Е и А, а также масла Ши. Для сухой и чувствительной кожи.

3. Мыло со свирлами (заглавное фото). Состав: мыльная основа с маслом личи, с добавлением витаминов Е и А, маслом семени льна. Хорошо увлажняет и питает кожу лица и тела.

Чтобы получить мыло в подарок, нужно правильно ответить на два вопроса:

1. Может ли мыло созревать, как сыр?

2. Из чего варят мыло?

Благодаря времени, указанному возле комментария, определить трех самых быстрых участников не составит труда! Обратите внимание, что к участию в розыгрыше принимаются только комментарии, оставленные под этой записью на нашем сайте.

Также для участия необходимо сделать репост этой записи у себя на страничке в социальной сети с хэштегом #щедроерождество_420on

Победитель будет объявлен вечером в четверг 22 декабря.

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Темы
Розыгрыши и конкурсы Рождество подарки
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