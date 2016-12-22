«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш украшения ручной работы от Kalina Handmade Accessorices

Осталось меньше 10 дней до Нового года, но подарки у нас еще не кончились! Сегодня у вас снова есть возможность выиграть что-то уникальное и очень красивое: это украшение из рождественской коллекции, созданное в единственном экземпляре.

Kalina Handmade Accessories – это молодое семейное ателье дизайнерских украшений ручной работы из оригинального богемского стекла. Для создания украшений дизайнеры используют материалы от традиционных чешских фабрик по производству стеклянных бусин и бисера.

Все виды бусин выбирают у производителей индивидуально, чтобы иметь полную творческую свободу и реализовывать самые интересные и необычные идеи. Каждое украшение разрабатывается только в одном экземпляре, поэтому каждый дизайн – уникален.

В Kalina Handmade Accessories украшения делают с душой, выбирая лучшие материалы и не жалея времени. Такие аксессуары станут оригинальным дополнением к любому образу и смогут подчеркнуть красоту и индивидуальность своей обладательницы.

Сегодня мы разыгрываем прекрасное украшение из рождественской коллекции от Kalina Handmade Accessories.

- Чтобы поучаствовать в розыгрыше, придумайте и напишите в комментариях под материалом необычное и красивое название для этой коллекции: конечно, с ноткой праздничного настроения. Название победителя будут использовать на сайте и в социальных сетях.

- Также необходимо поделиться этим постом на страничке с хэштегом #щедрерождество_420on.

Результаты розыгрыша мы объявим вечером, 24 декабря.

Посмотреть украшения от Kalina Handmade Accessories можно на сайте и в группах ателье по ссылкам ниже:

Сайт:

www.kalina-handmade.cz

Lookbook 2016-2017:

www.kalina-handmade.cz/lookbook

Группа Вконтакте:

vk.com/kalina_cz