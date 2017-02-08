Культурная акция: Русские традиции и жизнь в Праге

25 февраля Краеведческий музей Национального музея в Праге 5 (Летний дворец Кинских) приглашает всех желающих на День русских традиций, искусства и обычаев. Гостей ждет множество традиционных развлечений: ремесленные мастерские для детей и взрослых, частушки, танцы, песни, игры, юмор и, конечно, праздничные блюда, которыми на Руси угощают на Масленицу.
В программе:
15:00. Выступление ансамбля «Русская душа» (частушки)
15:10. Развлекательная программа для детей (русские традиционные игры, конкурсы).
16:40-17:00. Частушки в исполнении ансамбля «Русская душа».
15:00-17:00. Ремесленные мастерские для семей с детьми:
- «Русская традиционная кукла своими руками» от Ассоциации художественного развития LUKAS.
- «Символ русской масленицы – солнце» от детского клуба «Светлячок».
- «Хохлома и гжель» от художественной мастерской Draw Planet.
15:30-15:45, 16:30-16:45 Представление марионеточных кукол «Русская сказка» от детского клуба «Светлячок»
17:00-18:15 лекция «Жизнь и традиции русских в Чехии» от Игоря Золотарева
18:30-18:50 - юмористическое выступление актрисы Лилиан Малкиной «Колины бабушки»
18:50-19:00 – выступление русского детского ансамбля студии MIKS
19:00-20:00 – танцевальные и вокальные выступления.
С 15:00 до 18:30 на мероприятии можно будет попробовать традиционные русские угощения.
Проект организован при поддержке Российского центра науки и культуры в Праге в рамках концепции интеграции иностранцев в Чехии при финансовой помощи Министерства культуры ЧР и Министерства внутренних дел ЧР.
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