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Культурная акция: Русские традиции и жизнь в Праге

Культурная акция: Русские традиции и жизнь в Праге

Vladislava M 604 0
25 февраля 2017 года, с 15:00 до 20:00, в Краеведческом музее Национального музея в Праге 5, пройдет день русских традиций, искусства и угощений. Вход свободный.
Культурная акция: Русские традиции и жизнь в Праге
Место:
Národopisné muzeum Národního muzea
Время:
25.02.2017
Адрес:
Letohrádek Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5
Стоимость:
бесплатно

25 февраля Краеведческий музей Национального музея в Праге 5 (Летний дворец Кинских) приглашает всех желающих на День русских традиций, искусства и обычаев. Гостей ждет множество традиционных развлечений: ремесленные мастерские для детей и взрослых, частушки, танцы, песни, игры, юмор и, конечно, праздничные блюда, которыми на Руси угощают на Масленицу.

В программе:

15:00. Выступление ансамбля «Русская душа» (частушки)

15:10. Развлекательная программа для детей (русские традиционные игры, конкурсы).

16:40-17:00. Частушки в исполнении ансамбля «Русская душа».

15:00-17:00. Ремесленные мастерские для семей с детьми:

- «Русская традиционная кукла своими руками» от Ассоциации художественного развития LUKAS.

- «Символ русской масленицы – солнце» от детского клуба «Светлячок».

- «Хохлома и гжель» от художественной мастерской Draw Planet.

15:30-15:45, 16:30-16:45 Представление марионеточных кукол «Русская сказка» от детского клуба «Светлячок»

17:00-18:15 лекция «Жизнь и традиции русских в Чехии»  от Игоря Золотарева

18:30-18:50 - юмористическое выступление актрисы Лилиан Малкиной «Колины бабушки»

18:50-19:00 – выступление русского детского ансамбля студии MIKS

19:00-20:00 – танцевальные и вокальные выступления.

С 15:00 до 18:30 на мероприятии можно будет попробовать традиционные русские угощения.

Проект организован при поддержке Российского центра науки и культуры в Праге в рамках концепции интеграции иностранцев в Чехии при финансовой помощи Министерства культуры ЧР и Министерства внутренних дел ЧР.

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Темы
культура Россия традиции Масленица
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