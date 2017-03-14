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Дни красоты в спа-отеле «Панорама»: скидки до 70% на косметологические процедуры

Дни красоты в спа-отеле «Панорама»: скидки до 70% на косметологические процедуры

Vladislava M 137 0
Спа-отель «Панорама» в Карловых Варах открывает сезон преображений и приглашает прекрасных дам на косметологические процедуры. С 17 по 31 марта отель дарит весенние скидки до 70% на все виды инъекций, биоревитализацию, мезотерапию, контурную пластику, срединный и химический пилинг.
Дни красоты в спа-отеле «Панорама»: скидки до 70% на косметологические процедуры
Место:
PANORAMA** SPA Hotel & Sanatorium
Время:
14.03.2017 - 31.03.2017
Адрес:
Na Vyhlidce 20, Karlovy Vary

Весна – время перемен и обновлений! Специально для женщин, которые хотят продлить молодость, сохранить природную красоту, восхищать окружающих и радоваться своему отражению в зеркале, отель «Панорама» расширяет предложение медицинских услуг и делает щедрый весенний подарок.

С 17 по 31 марта у вас есть уникальная возможность воспользоваться услугами нового косметологического кабинета в отеле «Панорама» по сниженным ценам! В честь весны и весенних праздников прекрасным дамам дарят скидки до 70% на все виды инъекций, биоревитализацию, мезотерапию, контурную пластику, срединный и химический пилинги!

Кроме этого, вы можете получить профессиональную консультацию диетолога и воспользоваться нашими специальными программами «Антистресс», «Стройность», «Правильное питание».

Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону +420 776 79 00 20

Предложение действует с 17 по 31 марта!

Информация о процедурах:

Мезотерапия лица – методика косметологического омоложения, направленная на устранение и профилактику первых признаков старения и увядания кожи, повышение ее тонуса и упругости посредством мало дозированного трансдермального введения стимулирующих препаратов (коктейлей) в проблемные зоны. Стоимость: от 15 евро.

Мезотерапия тела – это одна из наиболее распространенных современных косметологических процедур по омоложению кожи тела и возвращению ей свежести, упругости и эластичности. С помощью мезотерапии можно без сложных пластических операций эффективно бороться с целлюлитом, лишним весом, дряблостью и морщинистостью кожи тела, а также с различными косметическими недостатками кожи (куперозом, рубцами, швами и т.п.). Стоимость: от 20 евро 1 зона.

Ботокс – внутримышечная инъекция, применяемая для устранения мимических и возрастных морщин и возрастных изменений. Стоимость: от 50 евро 1 зона.

Биоревитализация лица — способ устранения морщин и улучшения внешнего вида кожи лица. Это метод, позволяющий вернуть коже естественность, тонус и эластичность, характерные для молодого возраста, и надолго защитить ее от действия свободных радикалов. Процедура не только улучшает внешний вид кожи, но и воздействует на ее внутреннюю структуру, восстанавливая ее и замедляя процессы старения. Стоимость: от 60 евро.

Контурная пластика – методика инъекционного омоложения и формирования лица методом введения в средние слои кожи препаратов-заполнителей (филлеров) на основе гиалуроновой кислоты.

Контурная пластика лица позволяет без хирургического вмешательства:
- избавиться от морщин;
- увеличить объем губ;
- скорректировать овал лица;
- исправить форму носа и прочее.
Стоимость: от 100 евро.

Срединный пилинг – это способ удаления ороговевших клеток кожи и кожных дефектов. Срединный пилинг помогает не только улучшить цвет и текстуру кожи лица, но и восстановить ее тонус, сократить мелкие морщинки и пигментные пятна. Кроме того, он способствует исчезновению прыщей и борется с темными пятнами вокруг глаз. Срединный химический пилинг эффективно разглаживает кожу и придает ей молодой вид. Стоимость: от 50 евро.

Химический пилинг – косметическая процедура, направленная на улучшение вида кожи лица. Процедура позволяет добиться эффекта подтяжки, избавиться от веснушек и других пигментных пятен, устранить мелкие морщинки, рубцы и угри, улучшить цвет и фактуру кожи. Стоимость: от 15 евро. 

Телефон для справок: +420 776 79 00 20 
Сайт: panoramahotel.cz

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Темы
здоровье Карловы Вары скидки
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