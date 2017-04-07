Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на апрель 2017

В апреле 2017 года Российский Центр науки и культуры в Праге радует богатой программой. Это музыкальные концерты, театральные спектакли, конференции на тему информационных технологий, тотальный диктант и олимпиада по русскому языку, кинопремьеры, поэтические вечера и встречи с интересными людьми: актером Василием Лановым, художником Никасом Сафроновым, космонавтом Юрием Батуриным и др. Практически все мероприятия бесплатные.

7 апреля, пятница

Музыкальный детский концерт

В 18:00 в Хрустальном зале РЦНК начнется бесплатный детский концерт «Весеннее настроение», который устроят ученики студии «Кантабиле» Лилии Закировой. Дети будут исполнять эстрадные песни и играть на фортепиано.

8 апреля, суббота

Тотальный диктант по русскому языку

В 15:00 в Хрустальном зале РЦНК пройдет образовательное мероприятие «Тотальный диктант – 2017». К участию приглашают всех, кто хочет проверить свою грамотность и знание русского языка. В этом году текст для диктанта составлял знаменитый писатель Леонид Юзефович. Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на странице totaldict.ru. Участие в мероприятии бесплатное.

10 апреля, понедельник

Творческий вечер Юрия Полякова

В 18:00, в Большом зале РЦНК состоится Творческий вечер известного русского писателя, драматурга, журналиста и главного редактора «Литературной газеты» Юрия Полякова. Гостям вечера представят первый чешский перевод книги «Работа над ошибками» (1986). На встрече будут выступать и другие переводчики и редакторы.

Юрий Поляков

10-11 апреля

Олимпиада по русскому языку: Финал

С 9:00 до 15:00 в Хрустальном зале будет проходить финал Всечешской олимпиады по русскому языку. В финале будут участвовать победители областных олимпиад, из которых выберут и наградят победителей. Кроме того, в это время будут проводить семинары для преподавателей и лекции на тему подготовки школьников к сдаче тестирования. Участие бесплатное.

12 апреля, среда

Семинар по инновационным технологиям

В Хрустальном зале в 10:00 начнется семинар на тему российских инновационных технологий и разработок для европейского и чешского бизнеса. На семинаре будут представлены последние российские инновации, основанные на алгоритмах и космических технологиях. Новшества будут представлять их авторы: известные российские изобретатели и успешные бизнесмены. Ознакомиться с последними достижениями науки и техники можно будет также бесплатно.

13 апреля, четверг

Концерт оперного пения «Весенние голоса»

В 18:00 в Хрустальном зале состоится концерт молодых оперных певцов с участием выпускников престижных европейских академий и студентов Пражской консерватории. Молодые исполнители порадуют публику произведениями мировой классики.

Премьера фильма «Защитники» (РФ, 2017 год)

В 19:00 в Большом зале впервые покажут новый российский фильм «Защитники» о секретной организации, которая действовала в разных советских республиках во времена Холодной войны. Посмотреть фильм можно бесплатно.

14 апреля, пятница

Творческий вечер Василия Ланового

В Большом зале, в 19:00, состоится творческий вечер Василия Ланового, Народного артиста СССР. На вечере любимый артист будет исполнять произведения Маяковского и других русских поэтов. Вход на мероприятие свободный.

Василий Лановой

15 апреля, суббота

Шоу «Играем в клоунов»

В 15:00, в Большом зале РЦНК начнется красочное представление «Играем в клоунов» от карловарского театра «Пиноккио». Оригинальные пантомимы и клоунады по версиям известных артистов театра «Лицедеи» и Вячеслава Полунина порадуют и детей, и взрослых.

Приобрести билеты на шоу можно по телефону +420 606 563 909

18 апреля, вторник

Мастер-класс для начинающих поэтов

В Литературный салон приглашают всех желающих научиться писать стихи. Мастерству поэзии будут учить на заседании Европейского конгресса литераторов. Вечер будет вести поэтесса Ирина Селецкая. Участие бесплатное.

Спектакли московского «Театра МОСТ»

В 19:00 в Большом зале РЦНК покажут два коротких спектакля. Актеры театра МОСТ поставят пьесу «Фиктивный брак» Владимира Войновича и спектакль «Можно попросить Нину?» по фантастическому рассказу Кира Булычева. Насладиться актерским мастерством и нетривиальными историями смогут все желающие абсолютно бесплатно.

Театр МОСТ, http://www.teatrmost.ru

19 апреля, среда

Пасхальный концерт для любителей классики

В 18:30 в Хрустальном зале начнется бесплатный концерт классической музыки в честь праздника Пасхи. Гостей ждут композиции Чайковского, Баха и Рахманинова, а также вокальные оперные партии, которые исполнит солистка Государственной оперы в Праге Галия Ибрагимова-Курадо. На фортепиано будет играть международный лауреат Филипп Субботин.

20 апреля, четверг

Выставка художественных фотографий

В 18:00 в Хрустальном зале откроется вход на фотовыставку «Изображения» российских фотографов Евгения Трейаля и Екатерины Шеви. На открытии можно будет увидеть выступление творческой студии «Мир Искусства». Выставка будет работать до 29 апреля. Сходить на нее можно будет бесплатно.

21 апреля, пятница

Встреча с летчиком-космонавтом Юрием Батуриным

В 11:30 в пражском Планетарии по адресу Královská obora 233, Praha 7, а также в 18:00 в Большом зале РЦНК состоятся интересные встречи в честь Дня космонавтики. Гости смогут пообщаться с легендарным летчиком-космонавтом, профессором, доктором юридических наук и героем РФ Юрием Михайловичем Батуриным. Вход свободный.

Автор: NASA, Общественное достояние, Экипаж Союз ТМ-32: Деннис Тито (США), Талгат Мусабаев и Юрий Батурин (справа)

22 апреля, суббота

Конференция на тему русского языка

В 14:00 в Хрустальном зале состоится конференция на тему русского языка как языка народной дипломатии. Также на конференции поднимут вопросы правовой поддержки русскоязычных граждан в ЧР и др. Участие бесплатное.

24 апреля, понедельник

Презентация института дизайна

В 13:00 в Хрустальном зале начнется презентация Первого частного института дизайна и искусства ЧР. В программу войдет выставка работ студентов и художественные мастер-классы. Вход свободный.

Познавательная встреча с доктором исторических наук

В 18:00 в Литературном салоне начнется встреча со Станиславом Морозовым, доктором исторических наук, профессором Кемеровского государственного университета, автором монографий о Чехии и Польше, лектором курсов о славянских странах и международных отношениях.

25-28 апреля

Конференция на тему инновационных информационных технологий

С 25 по 28 апреля в Хрустальном зале РЦНК в Праге будет проходить международная конференция «Информационные инновационные технологии». Спикеры конференции расскажут об использовании современных информационных технологий в образовании, науке, промышленности и социально-экономической сфере. С программой конференции можно ознакомиться на сайте www.diag.ru. Послушать любой доклад можно бесплатно.

27 апреля, четверг

Презентация книги бывшего министра обороны ЧР

В 16:00 в Большом зале РЦНК состоится презентация книги «Всю жизнь в строю» («Celý život v jednom šiku»), которую написал бывший министр обороны ЧР и генерал чешской армии Мирослав Вацек. В книге автор рассказывает о своей профессиональной жизни и делится воспоминаниями о Бархатной революции 1989 года.

Авторский вечер поэтессы Ольги Беловой-Далиной

В 18:00, в Литературном салоне поэтесса Ольга Белова-Далина представит свой новый поэтический сборник в честь 20-летия творческой деятельности. Гостей вечера ждет легкий фуршет и много стихов в исполнении талантливых поэтов.

28 апреля, пятница

Конкурс-фестиваль «Волшебная сказка»

С 8:00 до 20:00 в Большом зале РЦНК будет проходить музыкальный конкурс-фестиваль «Волшебная сказка» от Международного благотворительного фонда «Наше будущее». Участники фестиваля представят публике необычные музыкальные, хореографические, театральные и цирковые номера. Вход свободный.

29 апреля, суббота

Награждение и выставка работ участников международного пленэра

В 15:00 в Хрустальном зале пройдет церемония награждения участников Весеннего пражского пленэра. Посетители мероприятия смогут увидеть работы, написанные художниками на международном пленэре.

Никас Сафронов

Встреча с художником Никасом Сафроновым

В 18:00, в субботу в Большом зале РЦНК состоится творческая встреча с одним из самых востребованных современных художников, интересным творческим человеком, путешественником и заслуженным художником России Никасом Сафроновым. Вход свободный.