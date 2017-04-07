Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на апрель 2017

7 апреля, пятница
Музыкальный детский концерт
В 18:00 в Хрустальном зале РЦНК начнется бесплатный детский концерт «Весеннее настроение», который устроят ученики студии «Кантабиле» Лилии Закировой. Дети будут исполнять эстрадные песни и играть на фортепиано.
8 апреля, суббота
Тотальный диктант по русскому языку
В 15:00 в Хрустальном зале РЦНК пройдет образовательное мероприятие «Тотальный диктант – 2017». К участию приглашают всех, кто хочет проверить свою грамотность и знание русского языка. В этом году текст для диктанта составлял знаменитый писатель Леонид Юзефович. Более подробно с условиями акции можно ознакомиться на странице totaldict.ru. Участие в мероприятии бесплатное.
10 апреля, понедельник
Творческий вечер Юрия Полякова
В 18:00, в Большом зале РЦНК состоится Творческий вечер известного русского писателя, драматурга, журналиста и главного редактора «Литературной газеты» Юрия Полякова. Гостям вечера представят первый чешский перевод книги «Работа над ошибками» (1986). На встрече будут выступать и другие переводчики и редакторы.
Юрий Поляков
10-11 апреля
Олимпиада по русскому языку: Финал
С 9:00 до 15:00 в Хрустальном зале будет проходить финал Всечешской олимпиады по русскому языку. В финале будут участвовать победители областных олимпиад, из которых выберут и наградят победителей. Кроме того, в это время будут проводить семинары для преподавателей и лекции на тему подготовки школьников к сдаче тестирования. Участие бесплатное.
12 апреля, среда
Семинар по инновационным технологиям
В Хрустальном зале в 10:00 начнется семинар на тему российских инновационных технологий и разработок для европейского и чешского бизнеса. На семинаре будут представлены последние российские инновации, основанные на алгоритмах и космических технологиях. Новшества будут представлять их авторы: известные российские изобретатели и успешные бизнесмены. Ознакомиться с последними достижениями науки и техники можно будет также бесплатно.
13 апреля, четверг
Концерт оперного пения «Весенние голоса»
В 18:00 в Хрустальном зале состоится концерт молодых оперных певцов с участием выпускников престижных европейских академий и студентов Пражской консерватории. Молодые исполнители порадуют публику произведениями мировой классики.
Премьера фильма «Защитники» (РФ, 2017 год)
В 19:00 в Большом зале впервые покажут новый российский фильм «Защитники» о секретной организации, которая действовала в разных советских республиках во времена Холодной войны. Посмотреть фильм можно бесплатно.
14 апреля, пятница
Творческий вечер Василия Ланового
В Большом зале, в 19:00, состоится творческий вечер Василия Ланового, Народного артиста СССР. На вечере любимый артист будет исполнять произведения Маяковского и других русских поэтов. Вход на мероприятие свободный.
Василий Лановой
15 апреля, суббота
Шоу «Играем в клоунов»
В 15:00, в Большом зале РЦНК начнется красочное представление «Играем в клоунов» от карловарского театра «Пиноккио». Оригинальные пантомимы и клоунады по версиям известных артистов театра «Лицедеи» и Вячеслава Полунина порадуют и детей, и взрослых.
Приобрести билеты на шоу можно по телефону +420 606 563 909
18 апреля, вторник
Мастер-класс для начинающих поэтов
В Литературный салон приглашают всех желающих научиться писать стихи. Мастерству поэзии будут учить на заседании Европейского конгресса литераторов. Вечер будет вести поэтесса Ирина Селецкая. Участие бесплатное.
Спектакли московского «Театра МОСТ»
В 19:00 в Большом зале РЦНК покажут два коротких спектакля. Актеры театра МОСТ поставят пьесу «Фиктивный брак» Владимира Войновича и спектакль «Можно попросить Нину?» по фантастическому рассказу Кира Булычева. Насладиться актерским мастерством и нетривиальными историями смогут все желающие абсолютно бесплатно.
Театр МОСТ, http://www.teatrmost.ru
19 апреля, среда
Пасхальный концерт для любителей классики
В 18:30 в Хрустальном зале начнется бесплатный концерт классической музыки в честь праздника Пасхи. Гостей ждут композиции Чайковского, Баха и Рахманинова, а также вокальные оперные партии, которые исполнит солистка Государственной оперы в Праге Галия Ибрагимова-Курадо. На фортепиано будет играть международный лауреат Филипп Субботин.
20 апреля, четверг
Выставка художественных фотографий
В 18:00 в Хрустальном зале откроется вход на фотовыставку «Изображения» российских фотографов Евгения Трейаля и Екатерины Шеви. На открытии можно будет увидеть выступление творческой студии «Мир Искусства». Выставка будет работать до 29 апреля. Сходить на нее можно будет бесплатно.
21 апреля, пятница
Встреча с летчиком-космонавтом Юрием Батуриным
В 11:30 в пражском Планетарии по адресу Královská obora 233, Praha 7, а также в 18:00 в Большом зале РЦНК состоятся интересные встречи в честь Дня космонавтики. Гости смогут пообщаться с легендарным летчиком-космонавтом, профессором, доктором юридических наук и героем РФ Юрием Михайловичем Батуриным. Вход свободный.
Автор: NASA, Общественное достояние, Экипаж Союз ТМ-32: Деннис Тито (США), Талгат Мусабаев и Юрий Батурин (справа)
22 апреля, суббота
Конференция на тему русского языка
В 14:00 в Хрустальном зале состоится конференция на тему русского языка как языка народной дипломатии. Также на конференции поднимут вопросы правовой поддержки русскоязычных граждан в ЧР и др. Участие бесплатное.
24 апреля, понедельник
Презентация института дизайна
В 13:00 в Хрустальном зале начнется презентация Первого частного института дизайна и искусства ЧР. В программу войдет выставка работ студентов и художественные мастер-классы. Вход свободный.
Познавательная встреча с доктором исторических наук
В 18:00 в Литературном салоне начнется встреча со Станиславом Морозовым, доктором исторических наук, профессором Кемеровского государственного университета, автором монографий о Чехии и Польше, лектором курсов о славянских странах и международных отношениях.
25-28 апреля
Конференция на тему инновационных информационных технологий
С 25 по 28 апреля в Хрустальном зале РЦНК в Праге будет проходить международная конференция «Информационные инновационные технологии». Спикеры конференции расскажут об использовании современных информационных технологий в образовании, науке, промышленности и социально-экономической сфере. С программой конференции можно ознакомиться на сайте www.diag.ru. Послушать любой доклад можно бесплатно.
27 апреля, четверг
Презентация книги бывшего министра обороны ЧР
В 16:00 в Большом зале РЦНК состоится презентация книги «Всю жизнь в строю» («Celý život v jednom šiku»), которую написал бывший министр обороны ЧР и генерал чешской армии Мирослав Вацек. В книге автор рассказывает о своей профессиональной жизни и делится воспоминаниями о Бархатной революции 1989 года.
Авторский вечер поэтессы Ольги Беловой-Далиной
В 18:00, в Литературном салоне поэтесса Ольга Белова-Далина представит свой новый поэтический сборник в честь 20-летия творческой деятельности. Гостей вечера ждет легкий фуршет и много стихов в исполнении талантливых поэтов.
28 апреля, пятница
Конкурс-фестиваль «Волшебная сказка»
С 8:00 до 20:00 в Большом зале РЦНК будет проходить музыкальный конкурс-фестиваль «Волшебная сказка» от Международного благотворительного фонда «Наше будущее». Участники фестиваля представят публике необычные музыкальные, хореографические, театральные и цирковые номера. Вход свободный.
29 апреля, суббота
Награждение и выставка работ участников международного пленэра
В 15:00 в Хрустальном зале пройдет церемония награждения участников Весеннего пражского пленэра. Посетители мероприятия смогут увидеть работы, написанные художниками на международном пленэре.
Никас Сафронов
Встреча с художником Никасом Сафроновым
В 18:00, в субботу в Большом зале РЦНК состоится творческая встреча с одним из самых востребованных современных художников, интересным творческим человеком, путешественником и заслуженным художником России Никасом Сафроновым. Вход свободный.