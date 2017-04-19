Познавательная экскурсия: Советские тайны Ольшанского кладбища

Фотограф и журналист Владимир Поморцев 22 апреля 2017 года проведет бесплатную экскурсию о тайнах захоронений советских солдат на территории Ольшанского кладбища.

22 апреля 2017 года, с 11 до 13:00 на Ольшанском кладбище пройдет уже традиционная лекция-эскурсия от журналиста и фотографа Владимира Поморцева. Владимир уже много лет изучает Ольшанское кладбище и может рассказать много интересного и познавательного о прижизненных и посмертных злоключениях красноармейцев, похороненных на территории Чехии.

Вы узнаете, как получилось так, что на пражском кладбище оказалось почти 500 могил советских военных, хотя потери Красной Армии в мае 1945 года в районе Праги составили не больше 20-30 человек. Владимир расскажет, какие неизвестные исторические факты удалось восстановить лишь недавно: благодаря кропотливой работе с секретными документами из советских архивов.

Также вы узнает интересные факты о захоронениях русских солдат времен Наполеоновских войн и памятнике, который установили в их честь на территории советского мемориала.

Экскурсия будет длиться около 2 часов. Встреча запланирована в 11:00, в субботу, возле Успенской православной церкви на территории кладбища.

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