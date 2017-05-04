Памятное шествие «Бессмертный полк» и концерт детских хоров в Праге

8 мая, в честь 72-й годовщины освобождения Европы от фашизма, в Праге пройдет памятное шествие «Бессмертный полк» и состоится совместный концерт чешского и российского детских хоров.

В понедельник, 8 мая, на Лоретанской площади в Праге пройдет уже традиционная акция «Бессмертный полк в Чехии». Всех, кто помнит и чтит своих воевавших родственников, приглашают пройти с их фотографиями или плакатами с именем и фамилией героев по маршруту шествия. Каждый желающий может поучаствовать в акции бесплатно. Начало шествия запланировано на 12:30.

Впервые акция «Бессмертный полк» прошла в Праге в прошлом году по примеру мероприятий в российских городах, где ежегодное шествие организовывают уже несколько лет. Благодаря простоте и искренности акция каждый год привлекает все больше человек, желающих сохранить память о поколении, спасшем мир от фашизма.

Если в вашей семье остались маленькие фотографии ветеранов, прикрепите их к листу А4, напишите имя и фамилию героя, его дату рождения, звания и награды. Если фотография родственника не сохранилась, можно написать его данные на табличке. На случай плохой погоды фотографию лучше защитить от дождя.

В 13:00 на Градчанской площади в Праге начнется концерт детских хоров «Пусть всегда будет мир» в честь 72-й годовщины освобождения Европы от фашизма.

На концерте выступят Пльзенский детский хор (Пльзень, Чехия) и Детская хоровая школа «Алые паруса» из Красногорска. Оба хора неоднократно становились лауреатами международных фестивалей и конкурсов. Российский концертный хор «Алые паруса» выступал с Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии и Государственным Большим симфоническим оркестром. Посетить концерт также можно бесплатно.

Памятное шествие и детский концерт, посвященный 72-й годовщине освобождения Европы от фашизма, носят антивоенный характер и привлекают внимание людей к необходимости бороться со всеми проявлениями фашизма, что сейчас снова становится актуальным.