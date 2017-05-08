Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на май 2017

В мае Российский центр науки и культуры в Праге приглашает на музыкальные концерты, театральные спектакли, творческие вечера и полезные детские мероприятия. Также в этом месяце пройдут Международные сертификационные экзамены по русскому языку как иностранному. Практически все акции бесплатные.

9 мая, вторник

Памятная церемония

В 10:00 на Ольшанском кладбище состоится торжественная памятная церемония. Собравшиеся возложат венки и цветы к Мемориалу советским солдатам, погибшим при освобождении Чехословакии от фашистов.

Концерт в честь Дня Победы

В 16:00 в Большом зале РЦНК в Праге начнется концерт «Песни памяти, песни любви» Народного артиста России Олега Погудина, посвященный 72-й годовщине освобождения Европы от фашизма. Певец в сопровождении камерного оркестра исполнит городские романсы, классические композиции и авторские песни Булата Окуджавы.

10 мая, среда

Фестиваль короткометражек о войне

В 18:00 в Большом зале РЦНК начнется фестиваль короткометражного кино «Перерыв на войну». В рамках фестиваля можно будет посмотреть фильмы молодых режиссеров о Великой Отечественной и Второй мировой войне. Также будут показаны работы любителей в рамках отдельных номинаций. Посмотреть режиссерские короткометражки можно бесплатно.

11-14 мая

Книжная ярмарка

В выставочном комплексе Holešovice пройдет ярмарка и фестиваль «Мир книги», в рамках которого представят и большой общероссийский стенд «Читай по-русски». Здесь можно будет приобрести новинки русской литературы, детские книги, методические пособия по русскому языку, а также книги об истории России.

11 мая, четверг

Награждение участников «Тотального диктанта - 2017»

В 17:00 в Большом зале РЦНК будут вручать награды лауреатам и сертификаты участникам тотального диктанта.

Творческий вечер российских писателей

В 18:00 в том же зале пройдет творческая встреча писателей Алексея Варламова, Леонида Юзефовича, Марины Степновой и вдовой Валентина Распутина Ольгой Лосевой.

12 мая, пятница

Оперный концерт

В 18:00 в Хрустальном зале РЦНК в Праге начнется концерт оперных исполнителей. Гости смогут послушать арии и дуэты из известной оперы «Свадьба Фигаро» Моцарта в исполнении молодых, но уже опытных и талантливых солистов. Вести вечер будет профессор пражской консерватории Тахира Менаждинова. Вход свободный.

13 мая, суббота

Единый международный диктант для детей

В 14:00 в РЦНК пройдет акция для детей, изучающих русский язык. Им предложат написать интересный диктант, составленный детской писательницей Мариной Дружининой. Участие бесплатное.

Мастер-класс по этикету для детей

В 10:10 в Хрустальном зале РЦНК пройдет полезный мастер-класс по хорошим манерам для детей. В игровой форме детей будут учить правилам этикета. Также маленьких гостей ждут ребусы, тренинги, интересные игры и загадки.

Зарегистрироваться на участие можно по номеру 776 430 111. Участие бесплатное!

16 мая, вторник

Открытие II Международного фестиваля «Витамин радости»

В 17:00 в Большом зале РЦНК пройдет открытие фестиваля, которое проведет писательница Галина Барышникова. На мероприятии также откроют две художественные выставки. Завершит церемонию презентация книг Павла и Галины Барышниковых и авторский вечер Николя Челоро.

17 мая, среда

II Международный фестиваль «Витамин радости»

В 17:00 в Хрустальном зале РЦНК пройдет встреча с протоиереем Александром Ильяшенко, а также прозвучат городские романсы и военные песни. Затем зрителям покажут документальный фильм «Три песни о жемчужине».

18 мая, четверг

Закрытие II Международного фестиваля «Витамин радости»

В 18:00 в Хрустальном зале РЦНК покажут спектакль «Чет-нечет, нечет-чет» о Марине Цветаевой, после которого будут звучать романсы на стихи поэтессы.

Концерт испанского фортепианного дуэта

В 18:30 в Чешском музее музыки (Karmelitská 2/4, Praha 1) состоится концерт известного фортепианного дуэта Carles & Sofia из Испании. Пианисты исполнят произведения Франца Шуберта, Иоганнеса Брамса и Энрике Гранадоса.

Заказ билетов по телефону +420 739 213 861 и электронной почте art-duo@email.cz.

22 мая, понедельник

Выставка «Симфония цвета» художников Ирины и Андрея Мельниковых (Россия)

В 17:00 в Хрустальном зале РЦНК откроют художественную выставку Ирины и Андрея Мельниковых. Главная идея выставки – показать многоплановость изобразительного искусства.

Сольный концерт пианистки Ангелины Рудь

В 19:00 в Хрустальном зале РЦНК пианистка Ангелина Рудь исполнит произведения композиторов из Санкт-Петербурга, расскажет о судьбе российских композиторов и современной музыке.

24-26 мая

Международные сертификационные экзамены по русскому языку как иностранному

В эти дни в РЦНК в Праге будут проходить международные сертификационные экзамены по русскому языку как иностранному на разных уровнях.

Более подробная информация представлена на сайте http://rsvk.cz/kurzy/zkousky.php

25 мая, четверг

Выставка «Город в стиле импрессионизма»

В 18:00 в фойе РЦНК откроют выставку картин российских художников от картинной галереи Galerie BM в Карловых Варах. Посмотреть картины можно бесплатно.

Концерт корейской пианистки Вики Ли «Шедевры мировой классики»

В 19:00 в Большом зале РЦНК будет выступать самая красивая пианистка в мире Вики Ли. Девушка родилась в Южной Корее, а с 2006 года продолжила обучение в России. Победительница международных и российских музыкальных конкурсов исполнит произведения классических композиторов.

Подробнее.

26 мая, пятница

Концерт памяти Эдуарда Направника

В Хрустальном зале РЦНК в 19:00 будет выступать чешский струнный квартет Kocianovo kvarteto, чешское трио «Маэстрио Пиано» и русский пианист Вячеслав Гроховский. Музыканты исполнят произведения Антонина Дворжака и Эдуарда Направника. Вход свободный.

29 мая, понедельник

Спектакль «Ужин на троих»

В 18:30 в Большом зале РЦНК в Праге артисты «Пражской театральной мастерской» покажут спектакль «Ужин на троих».

Заказ билетов по номеру +420 608 841 487.

31 мая, среда

Концерт Международного женского хора Viva Voce из Праги

Международный хор женщин из 12 государств (Германия, Египет, Казахстан, Польша, Колумбия, Россия, Украина, США, Франция, Чехия, Япония и Южная Корея) исполнит классические и популярные песни, а также композиции из известных фильмов на разн