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Ночь музеев в Праге 2017

Ночь музеев в Праге 2017

artyommm 78 0
В 2017 году в ежегодной акции «Ночь музеев» в Праге участвуют 49 музеев и галерей.
Фото: http://www.prazskamuzejninoc.cz/2017/
Ночь музеев в Праге 2017
Место:
Прага
Время:
10.06.2017 - 11.06.2017
Стоимость:
бесплатно

По традиции во вторую субботу июня (в этом году – 10-го числа) в Праге проходит ежегодная акция «Ночь музеев», в рамках которой можно бесплатно посетить музеи, галереи и другие учреждения культуры. Для удобства посетителей Транспортное предприятие Праги вводит 10 специальных автобусных маршрутов между объектами, участвующими в мероприятии. 

Всего в 2017 году идею «Ночи музеев» поддержали 49 музеев, галерей и других учреждений культуры в 79 объектах. Каждый из них предложит нестандартную программу и уникальную атмосферу. Вход везде – бесплатный, за исключением Национального культурного памятника Вышеград, где нужно будет купить билет за символическую крону.

Информационные палатки будут открыты на привычных местах. В пятницу с 12:00 до 19:00 можно обратиться за информацией в инфопалатки возле Исторического здания Национального музея. В день акции, в субботу 10 июня с 10:00 до 24:00 они будут работать на том же месте и на площади Яна Палаха. Сотрудники информационной службы подскажут, какие музеи посетить, расскажут о развлекательных программах и порекомендуют удобный транспорт. В палатках можно будет взять транспортную карту, на которой будут обозначены все участники акции.

 Фото http://www.prazskamuzejninoc.cz/2017/

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Темы
музей Прага
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