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Благотворительный аукцион в центре FUZHI в Праге

Благотворительный аукцион в центре FUZHI в Праге

Vladislava M 129 0
15 июня 2017 года в Центре FUZHI пройдет благотворительный аукцион, все вырученные средства с которого отправят на лечение и реабилитацию детей с ДЦП, аутизмом, эпилепсией в клинике Amino Cure.
Благотворительный аукцион в центре FUZHI в Праге
Место:
центр Fuzhi
Время:
06.06.2017
Адрес:
Корунни, 810/104, Прага – Винограды
Стоимость:
500 крон
Купить билеты

15 июня 2017 года, в 18:00, в Центре FUZHI в Праге состоится благотворительный аукцион помощи детям с ДЦП, аутизмом, эпилепсией и другими тяжелыми заболеваниями.

На аукционе можно будет купить разные необычные лоты. Это картины, ваучеры в рестораны и SPA-салоны, подписки на печатные издания, товары для здоровья, сертификаты на посещение специалистов центра и др. Также гостей ждет приятная живая музыка.

Все вырученные с продажи лотов средства передадут клинике Amino Cure (www.aminocure.cz), которая специализируется на лечении и реабилитации детей с ДЦП, эпилепсией, аутизмом и другими болезнями.

Аукционы в поддержку этой клиники проводят в центре Fuzhi дважды в год. На последнем аукционе, который состоялся 10 ноября прошлого года, было собрано 35 400 чешских крон. Эту сумму передали клинике, чтобы несколько ребят прошли реальную реабилитацию бесплатно.

С вашей помощью клиника сможет улучшить жизнь и другим детям. Посещение аукциона – это новые знакомства, интересный вечер в приятной атмосфере, а главное – возможность помочь детям.

Приходите по адресу Корунни, 810/104, Прага – Винограды 15 июня к 18:00. Будет интересно. Стоимость входного билета – 500 крон.

Уточнить интересующую вас информацию можно по номерам +420 272 650 253, +420 775 901 660.

 

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Темы
благотворительность аукционы Чехия
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