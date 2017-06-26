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Летняя программа в саду Анежского монастыря Anežka Live! в Праге

Летняя программа в саду Анежского монастыря Anežka Live! в Праге

artyommm 1075 0
Национальная галерея в Праге приглашает всех желающих на летние мероприятия под открытым небом в саду Монастыря св. Анежки Чешской в Праге.
Летняя программа в саду Анежского монастыря Anežka Live! в Праге
Место:
Klášter sv. Anežky České
Время:
21.06.2017 - 30.09.2017
Адрес:
U Milosrdných, 110 00 Staré Město

Национальная галерея в Праге, как и в прошлом году, приглашает в восстановленный сад Монастыря св. Анежки Чешской (Klášter sv. Anežky České). С 21 июня и до конца сентября там будут проходить мероприятия в рамках программы Anežka Live! Организаторы анонсируют выставки, концерты, киносеансы, театральные постановки, мастер-классы и спортивные мероприятия.

«Посетителей ждет летний кинотеатр, тематические экскурсии по окрестностям монастыря, занятия йогой и слэм-позия. Мы хотим научить людей ходить в сад Анежского монастыря – или с книжкой, или с корзинкой для пикника», – говорит Йиржи Файт, генеральный директор Национальной галереи. 

Мероприятия в саду будут проходить по вторникам, четвергам и воскресеньям. С прошлого года для широкой общественности открыты два монастырских сада со скульптурами. 

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Темы
Прага культура
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