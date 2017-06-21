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Белорусский хореографический ансамбль «Хорошки» в Праге

Белорусский хореографический ансамбль «Хорошки» в Праге

Maria Rogatneva 51 0
Живая легенда белорусов - ансамбль «Хорошки» 4 июля выступит на сцене Российского центра науки и культуры в Праге. Не пропустите! Вход на концерт свободный!
Белорусский хореографический ансамбль «Хорошки» в Праге
Место:
РЦНК
Время:
04.07.2017 19:00
Адрес:
Na Zátorce 1048/16, 160 00 Praha 6
Стоимость:
вход свободный

«Хорошки» - белорусский государственный заслуженный хореографический ансамбль. Он существует с 1974 года. Создатели - Валентина Гаева и Николай Дудченко. Назвали ансамбль в честь деревни Хорошки в Могилевской области.

В ансамбле есть и танцевальная и вокально-инструментальная группы. В балетной труппе 60 танцоров. В оркестре – 18 музыкантов и 4 вокалиста. Творчество коллектива направлено на сохранение национальных традиций и популяризацию белорусского национального искусства во всем мире.

Десятки раз «Хорошки» принимали участие в различных международных фестивалях. Зрители Дании, Сирии, Кипра, Иордании, Финляндии, Англии, Бельгии, Японии, Индии, Италии, Испании, Польши, Германии, Франции, США аплодировали белорусским артистам.

В рамках европейского турне ансамбль привезет в Прагу свои лучшие танцевальные номера.
 

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Темы
концерт культура Прага Чехия белорусы
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