Белорусский хореографический ансамбль «Хорошки» в Праге

Живая легенда белорусов - ансамбль «Хорошки» 4 июля выступит на сцене Российского центра науки и культуры в Праге. Не пропустите! Вход на концерт свободный!

«Хорошки» - белорусский государственный заслуженный хореографический ансамбль. Он существует с 1974 года. Создатели - Валентина Гаева и Николай Дудченко. Назвали ансамбль в честь деревни Хорошки в Могилевской области.

В ансамбле есть и танцевальная и вокально-инструментальная группы. В балетной труппе 60 танцоров. В оркестре – 18 музыкантов и 4 вокалиста. Творчество коллектива направлено на сохранение национальных традиций и популяризацию белорусского национального искусства во всем мире.

Десятки раз «Хорошки» принимали участие в различных международных фестивалях. Зрители Дании, Сирии, Кипра, Иордании, Финляндии, Англии, Бельгии, Японии, Индии, Италии, Испании, Польши, Германии, Франции, США аплодировали белорусским артистам.

В рамках европейского турне ансамбль привезет в Прагу свои лучшие танцевальные номера.