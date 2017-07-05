Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на лето 2017

В июле и августе РЦНК в Праге приглашает всех желающих на бесплатные детские концерты и представления, творческую встречу с Екатериной Шпицей и другие события. Также в июле и августе будет работать летняя школа русского и чешского языков.

6 июля, четверг

Выставка живописи и графики российских художниц

В 18:00 в Хрустальном зале РЦНК в Праге начнется выставка живописи и графики художниц из московского Творческого объединения «Ирида». Посмотреть их работы можно будет бесплатно.

13 июля, четверг

Детский концерт Оркестра народных русских инструментов

В 18:00 в Хрустальном зале РЦНК состоится бесплатный концерт учащихся известной Детской школы искусств им. Собинова из города Ярославля. Оркестр порадует публику известными произведениями, исполненными на народных русских инструментах.

14 июля, пятница

Концерт Оркестра русских народных инструментов в парке

В 17:00 в Городском парке «Портгеимка» (Matoušova, Praha 5-Anděl) снова выступит известный Оркестр русских народных инструментов Детской школы искусств имени Л.В. Собинова под руководством Павла Сергеева. Коллектив становился лауреатом конкурсов и выступал в городах России и Финляндии. Вход свободный.

19 июля, среда

Детское представление «Отражение»

В 17:00 в РЦНК в Праге состоится необычное представление для детей, главными героями которого будут Петрушка и его друзья. На сцене дети увидят известных персонажей из сказок и былин, посмеются над забавными сценками из деревенской жизни, полюбуются танцами и послушают русские песни. В концерте будут участвовать и самые разные марионетки, а также светодиодные и экспериментальные куклы. Посмотреть представление можно бесплатно.

14-28 июля, 28 июля-11 августа

Летняя школа русского и чешского языков

Летом Центр языкового и культурного образования будет проводить занятия по русскому и чешскому языкам для молодых людей от 14 до 20 лет в рамках Международной летней школы. Школу ежегодно открывают в городке Бржезнице под Пршибрамом. Гости школы получают возможность учить чешский язык по 3 академчаса в день. Группы разделяют по уровням владения языком (начинающие и продолжающие).

2-ая смена длится с 14 по 28 июля, 3-я смена длится с 28 июля по 11 августа.

Подробности насчет занятий и записи в школу можно узнать по телефону +420 776 759 337

28 августа, понедельник

Детский круглый стол на тему международной дипломатии

В 10:00 в Хрустальном зале РЦНК начнется детский круглый стол на тему дипломатии. Дети будут обсуждать, что они могут сделать для мира и сотрудничества стран. В мероприятии поучаствуют школьники и студенты из Чехии, учащиеся первой гимназии из Новосибирска, а также ребята, участвующие в детской площадке 35-й сессии ООН. Прийти на мероприятие могут все желающие.

Творческая встреча актрисы Екатерины Шпицы и кинопоказ

В 13:00 в Большом зале РЦНК в Праге состоится творческая встреча с известной молодой актрисой и телеведущей Екатериной Шпицей. Екатерина снималась в таких фильмах, как «Экипаж» (2016 г.), «Пятница» (2016 г.) и «Елки» (2016 г.) и др. После встречи все гости смогут посмотреть комедию «Завтрак у папы» (2016 г.), в котором Екатерина Шпица играет одну из главных ролей. Вход свободный.

Кадр из фильма «Завтрак у папы»