«Ночь крепостей и замков 2017» в Чехии

Более 80 замков и крепостей в этом году участвует в ежегодной республиканской акции.

«Ночь крепостей и замков» в Чехии пройдет в ночь с субботы на воскресенье 26-27 августа 2017. Хозяином основной программы общереспубликанской акции в этом году станет замок в Намнести-над-Ославоу.

В этом году «Ночь крепостей и замков» в ЧР пройдет уже в восьмой раз. К акции присоединится более 80 объектов по всей стране. Они подготовят для посетителей рыцарские турниры, костюмированные шоу, театральные представления, концерты и другие развлечения.

«Ночь крепостей и замков» продолжает традицию таких ежегодных акций, как «Ночь музеев» и «Ночь костелов». Гостей, как правило, ждут в позднее вечернее время. Каждый объект старается удивить нетипичной развлекательной программой.

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