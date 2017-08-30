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«Белорусский сон»: Показ фильма и дискуссия

«Белорусский сон»: Показ фильма и дискуссия

Victorija Gudovskaya 217 0
21 сентября организация Komunitní centrum OPU приглашает всех желающих на бесплатный просмотр фильма о политической ситуации в Беларуси и последующую дискуссию. На участие нужно зарегистрироваться, количество мест ограничено.
«Белорусский сон»: Показ фильма и дискуссия
Место:
Komunitní centrum OPU
Время:
21.09.2017
Адрес:
Kovářská 939/4, 190 00 Praha, Česká Republika
Стоимость:
бесплатно

21-го сентября в Праге состоится бесплатный показ документального фильма «Белорусский сон», в котором рассказывается о вдохновении и воздушных замках жителей Беларуси перед первыми свободными выборами в истории. Что последовало после них? Как сейчас развивается «последняя диктатура в Европе»?

Об этом и многом другом будут рассказывать на встрече в центре по интеграции иностранцев. После трансляции фильма состоится дискуссия с экспертом.

Посетить мероприятие можно бесплатно. Единственное условие – вовремя зарегистрироваться по электронной почте alena.makovcova@opu.cz или robert.netuka@opu.cz. Акция рассчитана на максимум 20 человек.

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Темы
Беларусь иностранцы Прага
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