«Белорусский сон»: Показ фильма и дискуссия о «последней диктатуре в Европе»

21 сентября организация Komunitní centrum OPU приглашает всех желающих на бесплатный просмотр фильма о политической ситуации в Беларуси и последующую дискуссию. На участие нужно зарегистрироваться, количество мест ограничено.

21-го сентября в Праге состоится бесплатный показ документального фильма «Белорусский сон», в котором рассказывается о вдохновении и воздушных замках жителей Беларуси перед первыми свободными выборами в истории. Что последовало после них? Как сейчас развивается «последняя диктатура в Европе»?

Об этом и многом другом будут рассказывать на встрече в центре по интеграции иностранцев. После трансляции фильма состоится дискуссия с экспертом.

Посетить мероприятие можно бесплатно. Единственное условие – вовремя зарегистрироваться по электронной почте alena.makovcova@opu.cz или robert.netuka@opu.cz. Акция рассчитана на максимум 20 человек.

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