Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на сентябрь 2017

С приходом осени программа культурно-развлекательных мероприятий в РЦНК стала очень насыщенной. В сентябре центр предлагает множество бесплатных концертов, кинопоказов, образовательных и других мероприятий для детей и взрослых.

4 сентября, понедельник

Концерт ко Дню знаний

В 18:00 в Хрустальном зале РЦНК пройдет концерт к началу учебного года, на котором выступят лауреаты международных и российских конкурсов, а также участники телепроектов. Зрителей ждут танцы, песни и акробатика. С 17:00 все желающие смогут поучаствовать в интересных мастер-классах. Посмотреть концерт можно бесплатно.

7 сентября, четверг

Кинопоказ в память о Вере Глаголевой

В 18:00 в Большом зале РЦНК покажут фильм «В дороге» с Верой Глаголевой в главной роли. Вход свободный.

8 сентября, пятница

Выставка осетинских художников

В 19:00 в Хрустальном зале РЦНК в Праге представят работы художников из Владикавказа и Южной Осетии. Вход свободный.

13 сентября, среда

Концерт классической музыки

В 19:00 в Хрустальном зале можно будет послушать известные произведения зарубежных и российских композиторов в исполнении талантливых музыкантов (виолончель, ударные, фортепиано, скрипка).

14 сентября, четверг

Кинопоказ в память о Вере Глаголевой

В 18:00 в Большом зале РЦНК можно будет посмотреть художественный фильм 2003 года «Другая женщина, другой мужчина» о красивой истории любви. Главную роль играет Вера Глаголева. Вход также свободный.

15 сентября, пятница

Выступление виртуозного артиста Ивана Нумерова из России

В 18:00 в Хрустальном зале РЦНК выступит альтист-виртуоз Иван Нумеров. Он исполнит произведения Баха и Генделя.

16 сентября, суббота

Ярмарка и выставка на тему образования и досуга

С 13:00 до 18:00 в здании РЦНК пройдет выставка-ярмарка от русскоязычных организаций и фирм в Праге. Гостей ждет множество развлечений: мастер-классы, музыкальные выступления, блюда национальной кухни и познавательные презентации. Вход на ярмарку свободный.

Семинар «Факторы риска в развитии современных детей»

В 15:00 в Хрустальном зале РЦНК проведет семинар известный ученый-физиолог, психолог, профессор, академик и доктор биологических наук Марьяна Безруких. Марьяна Михайловна расскажет педагогам и родителям о факторах риска в развитии детей.

18 сентября, понедельник

Круглый стол для психологов, преподавателей и родителей

Круглый стол проведет профессор Марьяна Безруких на тему развития мозга и познавательной деятельности детей разного возраста. Участие бесплатное.

20 сентября, среда

Международный детский фестиваль «Звездный дождик»

С 12:00 до 19:00 в Большом зале РЦНК будет проходить детский музыкальный фестиваль с участием маленьких артистов из разных стран. Посмотреть на выступления талантливых детей также можно бесплатно.

21 сентября, четверг

Кинопоказ в память о Вере Глаголевой

В 18:00 в Большом зале РЦНК покажут художественный фильм Веры Глаголевой «Одна война» (2009 г.) о том, как пять женщин с детьми, рожденными от немцев-оккупантов после Второй мировой войны, вынуждены были уехать жить в изоляцию на остров.

22 сентября, пятница

Фортепианный концерт

В 17:00 в Большом зале РЦНК состоится фортепианный концерт юных учеников Наталии Гудименко. Пианисты исполнят произведения зарубежных и российских композиторов.

Юбилейный концерт Симона Осиашвили

В 19:00 в Большом зале РЦНК выступит заслуженный артист России, композитор и поэт Симон Осиашвили. Наверное, каждый знаком с песнями его авторства: «Не сыпь мне соль на рану», «Дорогие мои старики», «За милых дам» и др.

Билеты можно купить через сервис http://tickets.420on.cz

23 сентября, суббота

Концерт «Классика детям»

В 15:00 в Хрустальном зале РЦНК состоится выступление российского пианиста Филиппа Субботина, лауреата многих международных конкурсов. Филипп исполнит произведения русских и зарубежных композиторов, а вторую часть концерта посвятит творчеству Петра Ильича Чайковского. Дети смогут не только послушать великие произведения, но и узнать историю их создания.

Вход свободный.

25 сентября, понедельник

Выставка историко-художественного музея Калининграда «Дорога в космос»

В 18:00 в Хрустальном зале РЦНК откроется выставка, посвященная изучению и освоению человеком космоса. На выставке можно будет увидеть уникальные материалы от историко-художественного музея Калининграда. На открытии будут присутствовать космонавты Александр Викторенко и Роман Романенко.

26 сентября, вторник

Встреча с российскими космонавтами в пражском планетарии

В 10:30 в Планетарии города Праги состоится встреча с космонавтами и героями СССР и РФ Александром Викторенко и Романом Романенко. Посетить встречу можно бесплатно, заплатить нужно только за вход в сам планетарий.

День Русского языка в РЦНК

С 10:00 до 14:00 в РЦНК пройдет День открытых дверей на курсах русского языка. Преподаватели будут проводить открытые уроки и консультации.

С 10:00 до 11:00 состоится круглый стол для преподавателей русского языка. Также можно будет проконсультироваться по подготовке школьников к экзамену ТРКИ-TORFL на знание русского языка.

С 10:00 до 12:00 можно будет сдать пробный экзамен ТРКИ-TORFL на знание русского языка как иностранного.

28 сентября, четверг

Кинопоказ в память о Вере Глаголевой

В 18:00 в Большом зале РЦНК можно будет посмотреть художественный фильм режиссера Веры Глаголевой (2014 год) – «Две женщины». Фильм снят по мотивам пьесы И. С. Тургенева.

29 сентября, пятница

Круглый стол «Проблемы перевода с русского языка»

В 15:00 в Литературной гостиной РЦНК соберутся русскоязычные писатели для обсуждения проблем перевода произведений с русского языка на чешский язык и другие. В мероприятии будут участвовать чешские и российские писатели.

30 сентября, суббота

Спектакль «Агнец Божий», премьера

В 17:00 в Большом зале РЦНК в Праге состоится премьера психологической драмы по одноименной пьесе Джона Пилмейера в исполнении театральной молодежной студии T-ART при РЦНК в Праге. На русском языке эта история будет показана на театральной сцене впервые. Режиссер спектакля – Леван Мания.

Заказать билеты можно по телефону +420776709107.