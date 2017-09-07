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Бесплатные экскурсии по Староместской ратуше в Праге

Бесплатные экскурсии по Староместской ратуше в Праге

Тамара Гуржий 115 0
С 15 по 17 сентября Староместскую ратушу в Праге можно будет посетить бесплатно, нужна регистрация. Откроются и те помещения, которые недоступны в обычные дни: включая дом, где жил Франц Кафка.
Бесплатные экскурсии по Староместской ратуше в Праге
Место:
Староместская Ратуша
Время:
15.09.2017 - 17.09.2017
Адрес:
Staroměstské náměstí 1 110 00 Praha 1
Стоимость:
бесплатно, нужна регистрация

Приближается юбилей Староместской ратуши, основанной 18 сентября 1338 года. В связи с этим ратуша на несколько дней откроется для посетителей, хотя сегодня в здании проходит тщательная реконструкция, и большинство помещений закрыто.

С 15 по 17 сентября можно бесплатно побывать в помещениях ратуши, которые в обычные дни недоступны. Экскурсии для всех желающих будут начинаться в 8:00, 8:50, 9:40, 10:30, 11:20, 12:10, 13:00, 14:40, 15:30, 16:20 и 17:10. Осмотры ратуши предназначены только для взрослых. Начало – перед вратами ратуши.

Во время экскурсий можно будет осмотреть как праздничные залы ратуши, которые использовали для свадебных церемоний, так и канализацию под башней. Также в программу включен осмотр подвалов дома «У Минуты» XV века, который находится по соседству с комплексом ратуши. Особенность этого дома заключается в оригинальной росписи сграффито, которую обнаружили на нем только в 1919 году – при реконструкции. Кстати, в этом доме с 1889 по 1896 год жил Франц Кафка с родителями.

Осмотр будет сопровождаться развлекательной программой с театральными постановками и музыкальными номерами. Всех желающих будет фотографировать на память профессиональный фотограф: прямо в интерьерах ратуши.

Для детей будет подготовлена оригинальная развлекательная театральная программа. Главным героем программы будет легендарный часовой мастер Гануш, который в 1490 году участвовал в создании Пражского Орлоя на Староместской ратуше.

 

Регистрируйтесь на экскурсии по электронной почте staromestskaradnice@prague.eu  или телефонному номеру 236 002 629

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Темы
Староместская площадь Прага Чехия экскурсии
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