Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
10n 9 °C
Первая аффилейт-конференция по крипто-офферам в Праге

Первая аффилейт-конференция по крипто-офферам в Праге

Vladislava M 270 0
30-31 октября 2017 года в роскошном пятизвездочном отеле Boscolo в центре Праги пройдет первая аффилейт-конференция по крипто-офферам Crypto Affiliate Conference 2017. Сотни ведущих аффилейтов, спикеров и спонсоров соберутся в одном месте, чтобы открыть новые возможности индустрии.
Первая аффилейт-конференция по крипто-офферам в Праге
Место:
отель Boscolo
Время:
30.10.2017 - 31.10.2017
Адрес:
Spalena 108/51, 110 00 Praha-Praha 1, Czech Republic
Купить билеты

30-31 октября 2017 года в Праге состоится первая аффилейт-конференция по крипто-офферам Crypto Affiliate Conference 2017. Участники смогут представить свои крипто-продукты широкому кругу аффилейтов и рекламодателей, разработать эффективные маркетинговые стратегии на месте и заключить долгосрочные партнерства. В программе – выступления спикеров на важные темы в сфере технологии блокчейн.

«Мы очень рады, что наша конференция будет первой в истории площадкой, где встретится мир блокчейна с миром аффилиации. Кто-то говорит, что происходящее на рынке сейчас можно назвать безумием, я же скажу, что это не безумие, это ВОЗМОЖНОСТИ. Возможности абсолютно уникальные, как с технологической, так и с бизнес стороны. Мы собираем сотни ведущих аффилейтов, спикеров и спонсоров, чтобы они могли прочувствовать эти возможности и мощно двинули индустрию вперед», – говорит основатель проекта Павел Быков.

Конференция пройдет в роскошном пятизвездочном отеле Boscolo в центре Праги. Предварительная регистрация участников будет проходить 30 октября, с 17:20 до 21:00 по местному времени. Затем гостей пригласят на вечеринку в честь открытия.

31-го октября, в 9:30, начнется конференция. Мероприятие продлится до 21:00. На протяжении всего этого времени гостям будут предлагать горячие напитки и изысканную еду, а завершится конференция официальной вечеринкой CRAC afterparty.

Если вы заинтересованы в участии, пожалуйста, свяжитесь с stacey@faunusaff.com по вопросам приобретения билетов или подайте заявку на https://cryptoaffiliateconf.com/

ВХОД ДЛЯ АФФИЛЕЙТОВ БЕСПЛАТНЫЙ!

 

 

О Faunus Affiliate Network

Организатор конференции – компания Faunus. Это партнерская сеть, головной офис которой находится в Праге. Основанная в 2008 году как аналитическая компания, Faunus прошла долгий путь и стала частью аффилейт-сообщества в 2012 году.  В течение последних 5 лет основная деятельность компании была направлена на создание и продвижение финансовых продуктов. Узнать больше о компании можно на сайте: https://faunusaff.com/

CRAC 2017 – это воплощение новой эры интернет-маркетинга. Организаторы убеждены, что идти в ногу с эволюцией, частью которой является технология блокчейн – очень важно для индустрии. Эта конференция положит начало новым способам ведения бизнеса, а также поможет сотрудничать существующим компаниям, основываясь на поиске оригинальных идей и их применении.

Рассказать всем:
Темы
конференция Прага биткоин
Читайте
по теме 
Событие года в мире интернет-бизнеса в Праге: Конференция WebExpo 2017
21.04.2017 13:18 Обучение
Событие года в мире интернет-бизнеса в Праге: Конференция WebExpo 2017
1283 0
В Праге пройдет крупная конференция по криптовалютам и блокчейну
04.04.2017 13:57 Обучение
В Праге пройдет крупная конференция по криптовалютам и блокчейну
1356 0
Родительская конференция в Праге: «Аутизм: помогать, а не бояться»
11.11.2016 13:52 Обучение
Родительская конференция в Праге: «Аутизм: помогать, а не бояться»
1041 0
"Prahaton-2015" при поддержке компании Microsoft в Праге
31.08.2015 15:48 Встречи
"Prahaton-2015" при поддержке компании Microsoft в Праге
2939 0
Ближайшие события:
с 06.10.2017
по 09.10.2017
Евротур Прага-Будапешт: бары, клубы, много алкоголя и царские купальни
Кино
Евротур Прага-Будапешт: бары, клубы, много алкоголя и царские купальни
753 0
11
октября
Хореографический спектакль «Ромео и Джульетта» (С. Прокофьев) в Праге
Театр
Хореографический спектакль «Ромео и Джульетта» (С. Прокофьев) в Праге
1998 0
12
октября
Глеб Самойлов & The Matrixx в Праге с лучшими хитами «Агаты Кристи»
Музыка
Глеб Самойлов & The Matrixx в Праге с лучшими хитами «Агаты Кристи»
1633 0
с 18.09.2017
по 15.10.2017
Выставка «На Восток»: Сибирь, Кавказ, Камчатка и Украина глазами чешских фотографов
Выставки
Выставка «На Восток»: Сибирь, Кавказ, Камчатка и Украина глазами чешских фотографов
478 0
с 14.10.2017
по 15.10.2017
Фестиваль кофе в Праге: Мастер-классы, лекции, дегустации
Фестивали
Фестиваль кофе в Праге: Мастер-классы, лекции, дегустации
724 0
24
октября
Как найти работу в Чехии: Бесплатный мастер-класс в Праге
Обучение
Как найти работу в Чехии: Бесплатный мастер-класс в Праге
783 0
с 17.05.2017
по 25.10.2017
Ретро-выставка в пражском Танцующем доме «13 комнат Первой республики»
Выставки
Ретро-выставка в пражском Танцующем доме «13 комнат Первой республики»
1352 0
26
октября
Ник Кейв и группа The Bad Seeds выступят в Праге
Музыка
Ник Кейв и группа The Bad Seeds выступят в Праге
1246 0
с 26.10.2017
по 27.10.2017
Международная выставка по иммиграции и элитной недвижимости в Каннах
Выставки
Международная выставка по иммиграции и элитной недвижимости в Каннах
344 0
27
октября
Группа Guano Apes исполнит в Праге лучшие песни за 20 лет
Музыка
Группа Guano Apes исполнит в Праге лучшие песни за 20 лет
1131 0


Мобильная версия