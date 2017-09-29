Первая аффилейт-конференция по крипто-офферам в Праге

30-31 октября 2017 года в роскошном пятизвездочном отеле Boscolo в центре Праги пройдет первая аффилейт-конференция по крипто-офферам Crypto Affiliate Conference 2017. Сотни ведущих аффилейтов, спикеров и спонсоров соберутся в одном месте, чтобы открыть новые возможности индустрии.

30-31 октября 2017 года в Праге состоится первая аффилейт-конференция по крипто-офферам Crypto Affiliate Conference 2017. Участники смогут представить свои крипто-продукты широкому кругу аффилейтов и рекламодателей, разработать эффективные маркетинговые стратегии на месте и заключить долгосрочные партнерства. В программе – выступления спикеров на важные темы в сфере технологии блокчейн.

«Мы очень рады, что наша конференция будет первой в истории площадкой, где встретится мир блокчейна с миром аффилиации. Кто-то говорит, что происходящее на рынке сейчас можно назвать безумием, я же скажу, что это не безумие, это ВОЗМОЖНОСТИ. Возможности абсолютно уникальные, как с технологической, так и с бизнес стороны. Мы собираем сотни ведущих аффилейтов, спикеров и спонсоров, чтобы они могли прочувствовать эти возможности и мощно двинули индустрию вперед», – говорит основатель проекта Павел Быков.

Конференция пройдет в роскошном пятизвездочном отеле Boscolo в центре Праги. Предварительная регистрация участников будет проходить 30 октября, с 17:20 до 21:00 по местному времени. Затем гостей пригласят на вечеринку в честь открытия.

31-го октября, в 9:30, начнется конференция. Мероприятие продлится до 21:00. На протяжении всего этого времени гостям будут предлагать горячие напитки и изысканную еду, а завершится конференция официальной вечеринкой CRAC afterparty.

Если вы заинтересованы в участии, пожалуйста, свяжитесь с stacey@faunusaff.com по вопросам приобретения билетов или подайте заявку на https://cryptoaffiliateconf.com/

ВХОД ДЛЯ АФФИЛЕЙТОВ БЕСПЛАТНЫЙ!

О Faunus Affiliate Network

Организатор конференции – компания Faunus. Это партнерская сеть, головной офис которой находится в Праге. Основанная в 2008 году как аналитическая компания, Faunus прошла долгий путь и стала частью аффилейт-сообщества в 2012 году. В течение последних 5 лет основная деятельность компании была направлена на создание и продвижение финансовых продуктов. Узнать больше о компании можно на сайте: https://faunusaff.com/

CRAC 2017 – это воплощение новой эры интернет-маркетинга. Организаторы убеждены, что идти в ногу с эволюцией, частью которой является технология блокчейн – очень важно для индустрии. Эта конференция положит начало новым способам ведения бизнеса, а также поможет сотрудничать существующим компаниям, основываясь на поиске оригинальных идей и их применении.