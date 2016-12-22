Пражские сны в Рождество-2: потрясающий сказочный мюзикл для детей

23 декабря в пражском Театре Гиберния в 12:00, 15:00 и 18:00 покажут сказочный спектакль для детей и взрослых «Мир на ладони: Пражские сны в Рождество-2» с участием талантливых детей и звезд мирового и европейского уровня.

Продюсерский центр Алекса Верника представляет уникальный международный благотворительный проект «Мир на ладони: Пражские сны в Рождество-2», который проходит под девизом «дети помогают детям». В праздничном мюзикле в стиле арт талантливые дети и творческие коллективы подарят зрителям сказочное музыкальное представление с участием мировых и европейских звезд из России, Германии, Франции, Чехии и Словакии.

Волшебная история по мотивам старой чешской сказки «Три орешка для Золушки» напомнит каждому о том, что если верить в чудеса, они на самом деле случатся. В этот день вы увидите добрые чудеса на сцене театра: невероятно яркий спектакль порадует вас множеством сюрпризов, сочетанием классического балета с танцем в стиле модерн, световыми и техническими эффектами, оперным и эстрадным пением, трюками звезд французского цирка дю Солей и, конечно, любимыми сказочными историями.

Это больше, чем детское представление: в этот день лица ваших детей будут светиться от счастья и восторга. Дети из детских домов получат возможность показать свои таланты зрителям, что станет для них бесценным подарком. Именно поэтому представление проходит под девизом «дети помогают детям».

Участники проекта:

Режиссер проекта – Алекс Верник. Работал в театре песни Аллы Пугачевой, в проектах «Рождественские встречи», «Утренняя звезда».

Организатор и автор проекта – Ладислав Бубнар, полуфиналист шоу «Супер Стар», лауреат международного конкурса вокалистов «Пироговский рассвет» (Москва).

Андрей Меркурьев – ведущий солист Большого театра, Заслуженный артист РФ.

Светлана Феодулова – оперная певица, самый высокий голос РФ, участница телепроекта «Голос».

Илья Юдичев – певец, участник телепроекта «Голос -1», вокалист, поющий во всех жанрах и направлениях.

Солисты балета и Выпускники хореографической академии при Национальном театре в Праге.

Шоу-балет Laumas (Прага).

Цирк.

Мероприятие проходит при поддержке представительства Россотрудничества в Чехии и Российского центра науки и культуры в Праге.

Билеты скоро появятся в продаже!

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