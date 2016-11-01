Лучшие песни короля свинга Фрэнка Синатры: гала-концерты SINATROLOGY в Праге и городах Чехии

Проект SINATROLOGY («Синатрология») появился в 2015 году – к 100-летию легендарного певца, актера, продюсера и режиссера Фрэнка Синатры, на песнях которого выросло несколько поколений американцев. Его песни вошли в классику свинга и стали эталоном музыкального стиля и вкуса.
В прошлом году чешский певец Ян Смигматор собрал на одной сцене талантливых свинг-музыкантов из разных стран мира, чтобы они представили публике невероятное концертное шоу, составленное из самых знаменитых песен Синатры в классической обработке и новых аранжировках.
Концерты прошли с огромным успехом, поэтому в 2016 году организаторы решили провести в центре Европы настоящий свинг-фестиваль, отражающий развитие карьеры Фрэнка Синатры – крупнейшего исполнителя в музыкальной мировой истории.
Гала-концерты Sinatrology
11.12.2016 Прага, центр Karlín
12.12.2016 Брно, Bobycentrum
05.01.2017 Пльзень, Parkhotel Plzeň
06.01.2017 Острава, Dům kultury města Ostravy
07.01.2017 Градец-Кралове, Kongresové centrum ALDIS
08.01.2016 Либерец, DK Liberec
Гала-концерты Sinatrology окунут вас в мир зажигательного свинга и познакомят с наследием главных свинговых легенд. Благодаря профессиональному исполнению, прекрасной акустике и драматургии шоу будет интересно для всех поколений зрителей. Даже если вы не увлекались свингом, после этого концерта вы влюбитесь в этот жанр!
Приходите и станьте свидетелем того, как лучшие музыканты, певцы и танцоры начинают писать новую историю свинга.
Видео: Как это было в прошлом году
Программа гала-концертов:
19:00 Открытие, Swing Trio, CD & LP shop, сувениры
20:00 1-ая часть гала-концерта
21:00 антракт, бар Синатры, CD & LP shop, сувениры
21:30 2-я часть гала-концерта
22:30 Встреча с музыкантами, автограф-сессия, Swing Trio.
В концертах участвуют:
Ян Смигматор – вокал, Даша – вокал, En.Dru – битбокс/вокал
Мартина Барта – вокал, ProjectWINGS – степ, Маркета Смейкалова – саксофон
Феликс Словачек RTV Big Band & strings
Эксклюзивный гость:
Jumaane Smith (США) – труба
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