Лучшие песни короля свинга Фрэнка Синатры: гала-концерты SINATROLOGY в Праге и городах Чехии

Проект SINATROLOGY – это легендарные композиции Фрэнка Синатры в исполнении лучших свинг-музыкантов, прекрасный вокал и зажигательные танцы. Почувствуйте энергию короля свинга на гала-концертах в Праге, Брно, Пльзене, Остраве, Градец-Кралова и Либерце.

Проект SINATROLOGY («Синатрология») появился в 2015 году – к 100-летию легендарного певца, актера, продюсера и режиссера Фрэнка Синатры, на песнях которого выросло несколько поколений американцев. Его песни вошли в классику свинга и стали эталоном музыкального стиля и вкуса.

В прошлом году чешский певец Ян Смигматор собрал на одной сцене талантливых свинг-музыкантов из разных стран мира, чтобы они представили публике невероятное концертное шоу, составленное из самых знаменитых песен Синатры в классической обработке и новых аранжировках.

Концерты прошли с огромным успехом, поэтому в 2016 году организаторы решили провести в центре Европы настоящий свинг-фестиваль, отражающий развитие карьеры Фрэнка Синатры – крупнейшего исполнителя в музыкальной мировой истории.

Гала-концерты Sinatrology 11.12.2016 Прага, центр Karlín

12.12.2016 Брно, Bobycentrum

05.01.2017 Пльзень, Parkhotel Plzeň

06.01.2017 Острава, Dům kultury města Ostravy

07.01.2017 Градец-Кралове, Kongresové centrum ALDIS​

08.01.2016 Либерец, DK Liberec

Гала-концерты Sinatrology окунут вас в мир зажигательного свинга и познакомят с наследием главных свинговых легенд. Благодаря профессиональному исполнению, прекрасной акустике и драматургии шоу будет интересно для всех поколений зрителей. Даже если вы не увлекались свингом, после этого концерта вы влюбитесь в этот жанр!

Приходите и станьте свидетелем того, как лучшие музыканты, певцы и танцоры начинают писать новую историю свинга.

Видео: Как это было в прошлом году

Программа гала-концертов:

19:00 Открытие, Swing Trio, CD & LP shop, сувениры

20:00 1-ая часть гала-концерта

21:00 антракт, бар Синатры, CD & LP shop, сувениры

21:30 2-я часть гала-концерта

22:30 Встреча с музыкантами, автограф-сессия, Swing Trio.

В концертах участвуют:

Ян Смигматор – вокал, Даша – вокал, En.Dru – битбокс/вокал

Мартина Барта – вокал, ProjectWINGS – степ, Маркета Смейкалова – саксофон

Феликс Словачек RTV Big Band & strings

Эксклюзивный гость:

Jumaane Smith (США) – труба

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