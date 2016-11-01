Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n -3 °C
Лучшие песни короля свинга Фрэнка Синатры: гала-концерты SINATROLOGY в Праге и городах Чехии

Лучшие песни короля свинга Фрэнка Синатры: гала-концерты SINATROLOGY в Праге и городах Чехии

Vlada Marsheva 760 0
Проект SINATROLOGY – это легендарные композиции Фрэнка Синатры в исполнении лучших свинг-музыкантов, прекрасный вокал и зажигательные танцы. Почувствуйте энергию короля свинга на гала-концертах в Праге, Брно, Пльзене, Остраве, Градец-Кралова и Либерце.
Лучшие песни короля свинга Фрэнка Синатры: гала-концерты SINATROLOGY в Праге и городах Чехии
Место:
Forum Karlín
Время:
11.12.2016 - 07.01.2017
Адрес:
Pernerova 652/51, 186 00 Praha 8
Стоимость:
590-4990 крон (Прага)
Купить билеты

Проект SINATROLOGY («Синатрология») появился в 2015 году – к 100-летию легендарного певца, актера, продюсера и режиссера Фрэнка Синатры, на песнях которого выросло несколько поколений американцев. Его песни вошли в классику свинга и стали эталоном музыкального стиля и вкуса.

В прошлом году чешский певец Ян Смигматор собрал на одной сцене талантливых свинг-музыкантов из разных стран мира, чтобы они представили публике невероятное концертное шоу, составленное из самых знаменитых песен Синатры в классической обработке и новых аранжировках.

Концерты прошли с огромным успехом, поэтому в 2016 году организаторы решили провести в центре Европы настоящий свинг-фестиваль, отражающий развитие карьеры Фрэнка Синатры – крупнейшего исполнителя в музыкальной мировой истории.

 

Гала-концерты Sinatrology

11.12.2016 Прага, центр Karlín
12.12.2016 Брно, Bobycentrum
05.01.2017 Пльзень, Parkhotel Plzeň
06.01.2017 Острава, Dům kultury sta Ostravy
07.01.2017 Градец-Кралове, Kongresové centrum ALDIS​
08.01.2016 Либерец, DK Liberec

Гала-концерты Sinatrology окунут вас в мир зажигательного свинга и познакомят с наследием главных свинговых легенд. Благодаря профессиональному исполнению, прекрасной акустике и драматургии шоу будет интересно для всех поколений зрителей. Даже если вы не увлекались свингом, после этого концерта вы влюбитесь в этот жанр!

Приходите и станьте свидетелем того, как лучшие музыканты, певцы и танцоры начинают писать новую историю свинга.

Видео: Как это было в прошлом году

 

 

Программа гала-концертов:

19:00 Открытие, Swing Trio, CD & LP shop, сувениры
20:00 1-ая часть гала-концерта
21:00 антракт, бар Синатры, CD & LP shop, сувениры
21:30 2-я часть гала-концерта
22:30 Встреча с музыкантами, автограф-сессия, Swing Trio.

В концертах участвуют:

Ян Смигматор – вокал, Даша – вокал, En.Dru – битбокс/вокал
Мартина Барта – вокал, ProjectWINGS – степ, Маркета Смейкалова – саксофон
Феликс Словачек RTV Big Band & strings

Эксклюзивный гость:
Jumaane Smith (США) – труба

На правах рекламы

 

Рассказать всем:
Темы
шоу музыка Прага Чехия отдых концерт
Читайте
по теме 
Пражские сны в Рождество-2: потрясающий сказочный мюзикл для детей
18.12.2016 16:14 Шоу
Пражские сны в Рождество-2: потрясающий сказочный мюзикл для детей
1938 0
Юмористическое шоу «Квартал 95» в Праге
13.12.2016 13:53 Шоу
Юмористическое шоу «Квартал 95» в Праге
413 0
Робби Уильямс в Праге: большое шоу под открытым небом
08.11.2016 07:11 Музыка
Робби Уильямс в Праге: большое шоу под открытым небом
459 0
5 резидентов ТНТ: большое шоу StandUp впервые в Праге
09.10.2016 13:54 Шоу
5 резидентов ТНТ: большое шоу StandUp впервые в Праге
2526 0
Ближайшие события:
23
декабря
Пражские сны в Рождество-2: потрясающий сказочный мюзикл для детей
Шоу
Пражские сны в Рождество-2: потрясающий сказочный мюзикл для детей
1938 0
23
декабря
Рождественский фортепианный концерт Дениса Мацуева в Праге
Музыка
Рождественский фортепианный концерт Дениса Мацуева в Праге
5602 0
с 22.12.2016
по 25.12.2016
«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш украшения ручной работы от Kalina Handmade Accessorices
Другие события
«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш украшения ручной работы от Kalina Handmade Accessorices
203 5
с 16.12.2016
по 28.12.2016
«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш шикарного ювелирного сета с гранатом от FP Garnet
Другие события
«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш шикарного ювелирного сета с гранатом от FP Garnet
1001 0
с 04.12.2016
по 31.12.2016
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на декабрь 2016
Другие события
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на декабрь 2016
964 0
с 23.11.2016
по 31.12.2016
Дарим подарки читателям: щедрое рождество с 420on.cz
Другие события
Дарим подарки читателям: щедрое рождество с 420on.cz
445 0
с 01.04.2016
по 31.12.2016
Тайны Староместской мостовой башни в Праге
Выставки
Тайны Староместской мостовой башни в Праге
1667 0
с 20.04.2016
по 31.12.2016
Обновленная постоянная экспозиция в Староместской мостовой башне
Выставки
Обновленная постоянная экспозиция в Староместской мостовой башне
725 0
с 10.05.2012
по 31.12.2016
"Славянская эпопея" Альфонса Мухи в Праге
Выставки
"Славянская эпопея" Альфонса Мухи в Праге
3662 0
31
декабря
Роскошный новогодний концерт Пражского филармонического оркестра в Праге
Музыка
Роскошный новогодний концерт Пражского филармонического оркестра в Праге
923 0



Мобильная версия