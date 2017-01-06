Юмористическое шоу «Квартал 95» в Праге

Популярные украинские юмористы – студия «Квартал 95» – едут в Прагу с новой программой и сюрпризами.

21 марта 2017 года, в 19:30, в пражском театре Hybernia пройдет незабываемый вечер юмора, смеха и веселья. Все потому, что в Прагу приедет знаменитая студия «Квартал 95», объединяющая талантливых украинских актеров с превосходным чувством юмора.

Артисты порадуют пражскую аудиторию искрометными шутками на самые актуальные темы. Над скетчами студии работают первоклассные сценаристы, поэтому публика всегда в восторге. Вас ждет юмор о политике, экономике, работе пограничных служб и жизни обычных людей. Юмористы находят во всех сферах самые интересные моменты и воплощают их в своих шутках.

Героями сценариев становятся зарубежные и украинские политики, известные люди из мира эстрады, бизнеса и кино. Практически каждое интересное и значимое событие получает огласку на выступлениях «Квартала 95». Готовьтесь к тому, что в этот вечер вас порадуют действительно актуальным юмором, атмосферой веселья и создадут хорошее настроение надолго.

Юмористическое шоу студии «Квартал 95» в Праге будет понятно и интересно каждому, на него можно приходить даже с детьми. Артистов прекрасно встречают в городах Украины, Европы и США, а зрители заслуженно называют их «народными антидепрессантами».

Коллектив Студии: Владимир Зеленский, Елена Кравец, Сергей Казанин, Евгений Кошевой, Юрий Крапов, Юрий Корявченков, Александр Пикалов, Михаил Фаталов и другие.

Вся информация по телефону: +420774280420

Купить билеты на концерт шоу можно будет в редакции портала 420on.cz по адресу Václavské náměstí 57, Nové Město, Praha 1 (карта)