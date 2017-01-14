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Сольное выступление резидента Stand Up Славы Комиссаренко впервые в Праге

Сольное выступление резидента Stand Up Славы Комиссаренко впервые в Праге

Vladislava M 860 0
17 марта резидент юмористического шоу Stand Up, известный юморист, комик и сценарист Слава Комиссаренко выступит в пражском клубе Dance Union Club с сольной программой.
Сольное выступление резидента Stand Up Славы Комиссаренко впервые в Праге
Место:
Dance Union Club
Время:
17.03.2017
Адрес:
Vinohradská 25, 120 00 Praha, Česká Republika

17 марта 2017 года в Праге пройдет юмористическое шоу StandUp. Зрителей ждет сольное выступление одного из самых ярких участников StandUp Brand New Show на ТНТ Славы Комиссаренко.

Чаще всего Слава Комиссаренко рассказывает о своих друзьях, девушке и отношениях. Его умение посмотреть на обычную ситуацию под нестандартным углом делает сценки действительно смешными.

Слава Комиссаренко – талантливый юморист и резидент шоу Stand Up. Он родился в Минске и именно в Беларуси впервые попробовал себя в разговорном жанре стендап. Источником вдохновения для молодого юмориста стало творчество голливудского актера Эдди Мерфи, который начинал свою карьеру как комик.

Во время учебы в экономическом университете Слава вместе с другом Димой Невзоровым появлялись в проектах «Убойная лига», «Бункер News», «Cheesecake Factory», «Comedy Battle», «Central Park», после чего Комиссаренко занялся сольной карьерой и стал постоянным участником передачи Stand Up» на канале ТНТ, где добился большого успеха.

На шоу StandUp в Праге Слава Комиссаренко порадует зрителей своим отличным чувством юмора и искрометными шутками, понятными людям разных возрастов. Будет весело!

Билеты в ближайшее время появятся в продаже в сети TicketStream!

Страница мероприятия на Facebook.

 

Stand Up: Слава Комиссаренко - О семье, дружеских приколах, блондинках и бухающих девушках от StandUp на Rutube.

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Темы
шоу отдых Прага
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