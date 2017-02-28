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Красочное шоу для детей «Волшебная планета Мыльных Пузырей» в Праге

Красочное шоу для детей «Волшебная планета Мыльных Пузырей» в Праге

Vladislava M 606 0
29 марта в пражском отеле Pyramida пройдет сказочное представление с мыльными пузырями, лазерными эффектами и веселыми героями. Детей ждет море впечатлений!
Красочное шоу для детей «Волшебная планета Мыльных Пузырей» в Праге
Место:
Hotel PYRAMIDA
Время:
29.03.2017
Адрес:
MC Dlabačov, Bělohorská 24, Praha 6 - Břevnov
Купить билеты

Подарите своему ребенку незабываемый праздник! 29 марта (вход в 16:30, начало в 17:00) в отеле Pyramida в Праге состоится настоящий праздник для детей. Зрителей ждет яркое музыкально-сказочное представление о путешествии Мыльных Пузырей.

Вместе со сказочными героями вы перенесетесь на фантастическую планету мыльной пены, где встретите забавных человечков-гуманоидов, удивительных роботов и виртуозных мастериц по надуванию мыльных пузырей Бульку и Бульбульку.

Кроме захватывающего сюжета представление удивит вас лазерными эффектами и большим экраном с тематической проекцией. Шоу подарит и детям, и взрослым самые яркие и позитивные впечатления.

После шоу дети смогут сфотографироваться на память в мыльном пузыре.

Билеты на шоу уже в продаже. Дети до 2 лет проходят бесплатно без отдельного места. 

На правах рекламы

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Темы
шоу дети Прага
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