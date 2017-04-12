Яркое шоу «Играем в клоунов» для детей и взрослых в Праге

Карловарский театр «Пиноккио» привозит в Прагу новую постановку по мотивам спектаклей Полунина и театра «Лицедеи». Начало спектакля – 15 апреля, в 15:00, в Большом зале РЦНК.

15 апреля, в эту субботу, в Большом зале РЦНК пройдет очень интересное и красочное представление «Играем в клоунов» от детского карловарского театра «Пиноккио». Это новая постановка по мотивам известных спектаклей Вячеслава Полунина и театра «Лицедеи».

Спектакль уже несколько раз с большим успехом был поставлен в Карловых Варах, а пражские зрители РЦНК могли познакомиться с актерами театра «Пиноккио» по замечательной постановке «Буратино». Шоу «Играем в клоунов» в Праге покажут впервые в рамках развлекательной программы РЦНК на апрель.

Новое представление принесет огромное удовольствие и детям, и взрослым, которые радуются не меньше маленьких посетителей, когда огромные воздушные шары летят в зал. Приходите в эту субботу в РЦНК, и убедитесь, что каждый взрослый на этом спектакле снова почувствует себя ребенком, а дети не захотят уходить после спектакля.

Заказывайте билеты и узнавайте подробности по телефону +420 606 563 909

Стоимость одного билета – 100 крон.