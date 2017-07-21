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Бестселлер Бродвея: Шоу The Illusionists в Праге

Бестселлер Бродвея: Шоу The Illusionists в Праге

artyommm 1025 0
С 11 по 14 января 2018 года в Конгресс-центре Прага можно будет увидеть шоу, покорившее Бродвей и мировые столицы – The Illusionists - Live From Broadway.
Фото: www.facebook.com/TheIllusionistsLive/photos
Бестселлер Бродвея: Шоу The Illusionists в Праге
Место:
Kongresové centrum Praha, Kongresový sál
Время:
11.01.2018 - 14.01.2018
Адрес:
5. května 1640/65, Praha
Стоимость:
1 190 - 2 590 крон
Купить билеты

В прошлом году The Illusionists выступали с аншлагом и устанавливали рекорды по продаже билетов во всех странах, где выступали. Им удалось заполнить зрителями до отказа шесть самых крупных площадок в мире. Теперь The Illusionists - Live From Broadway отправляется в тур по Европе, в рамках которого в январе следующего года они выступят в Праге.

Семь лучших в мире волшебников готовы снова представить публике яркое шоу с опасными трюками и удивительными иллюзионистскими номерами, которые идут вразрез с законами физики. Каждый из них – мастер в своей сфере, и благодаря этому зрители могут увидеть лучшее из всей палитры этого жанра – от иллюзий на сцене и чтения мыслей до необъяснимых исчезновений из оков или аквариума. Представление The Illusionists - Live From Broadway выходит далеко за рамки понятного человеку и приглашает зрителей окунуться в мир, где невозможно отличить реальность от иллюзии.

«Даже первые пять минут шоу стоят потраченных на билет денег. Вся наша семья смотрела шоу в немом восхищении, мы не можем объяснить их трюки. Это нужно видеть», – не скрывают восторга посетители шоу.

Использование новейших технологий, световые эффекты, впечатляющие декорации на сцене и костюмы в этом шоу помогли иллюзионистам совершить прорыв в своем жанре. Команда лучших в мире волшебников выступила уже более чем в 200 городах 25 стран мира, где их номера смогли увидеть десятки миллионов человек. В Праге представление будут переводить на чешский язык.

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