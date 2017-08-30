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Неделя моды Mercedes-Benz Prague Fashion Week в Праге

Неделя моды Mercedes-Benz Prague Fashion Week в Праге

Vladislava M 237 0
Со 2-го по 8-е сентября в Праге пройдет главное модное событие года: Неделя моды Mercedes-Benz, на которой представят новые коллекции лучших дизайнеров Чехии и Словакии.
Неделя моды Mercedes-Benz Prague Fashion Week в Праге
Место:
Ostrov Štvanice
Время:
01.09.2017 - 08.09.2017
Адрес:
Ostrov Štvanice, Praha 7
Стоимость:
2000-8000 крон
Купить билеты

В начале осени в Праге пройдет главное модное событие Чехии – Неделя моды Mercedes-Benz Prague Fashion Week. Это единственная модная акция в Чехии международного значения (мероприятие проходит в рамках мировых Недель моды, организованных под брендом Mercedes-Benz). Подобные Недели моды проходят в Нью-Йорке, Берлине, Сиднее, Москве, Стамбуле и Мехико.

Каждый год MBPFW принимает известных чешских и зарубежных гостей. Ее посещают представители итальянского журнала Vogue, издания W Magazine или Nowfashion.com.

В Праге в рамках Недели моды будут представлены новые коллекции дизайнеров из Чехии и Словакии. Кроме показов гостям предложат множество развлекательных модных акций.

Неделя моды впервые прошла в Праге в 2010 году – на открытом подиуме на улице Парижской. В дальнейшем места проведения показов несколько раз менялись. В этом году показы будут проходить в комплексе Koloseum на острове Štvanice по адресу Tenisové Kurty в Праге 7.

Неделя Моды начнется в пятницу, 1-го сентября, с ночи шопинга на улице Парижской в Праге. Программу показов и мероприятий можно посмотреть на официальном сайте.

Билеты на показы можно купить через портал goout.net по цене от 2000 до 8000 крон. На некоторые сопровождающие мероприятия вход свободный, иногда билеты можно купить на месте (от 300 крон).

 

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Темы
мода стиль Прага Fashion club одежда
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