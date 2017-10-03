Красочное шоу с живой музыкой из сериала «Игра престолов» в Праге

16 мая 2018 года в пражской О2-Арене состоится невероятное шоу Live Concert Experience, посвященное сериалу «Игра престолов». Музыку из сериала исполнят оркестры под управлением композитора Рамина Джавади.

Музыка из популярного сериала «Игра престолов» от телевизионной компании HBO прозвучит в мае 2018 года на красочном шоу в Праге. Композиции из всех семи сезонов сериала зрителям О2-Арены представит сам автор музыки – известный композитор Рамин Джавади, который создавал саундтреки к фильмам «Варкрафт», «Железный человек», «Тихоокеанский рубеж» и телесериалам «Побег», «Игра престолов», «Штамм», «Мир Дикого запада» и «В поле зрения».

Европейское турне станет продолжением серии успешных концертов в США и Канаде.

«Представление Live Concert Experience в начале этого года исполнило мою мечту, о которой я думал уже почти три года. Продюсеры воплотили в жизнь вымышленный мир сериала очень необычным способом, и я очень рад, что у европейских зрителей впервые будет возможность побывать на этом концерте», – поделился композитор Джавади.

Фантастический сериал «Игра престолов» снимают по мотивам до сих пор неоконченной серии романов американского писателя Раймонда Ричарда Мартина под названием «Песнь льда и пламени». Действие сериала происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу.

В Праге будет представлена актуализированная версия представления с несколькими сценами, разделенными в зависимости от места действия сериала – столица двух могущественных родов.

Кроме Праги концерты пройдут в Берлине, Париже, Лондоне и Дублине.

Билеты на пражский концерт, который состоится 16 мая, можно купить по цене от 1690 до 2490 крон в сети Ticketportal.cz.