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Красочное шоу с живой музыкой из сериала «Игра престолов» в Праге

Красочное шоу с живой музыкой из сериала «Игра престолов» в Праге

Vladislava M 597 0
16 мая 2018 года в пражской О2-Арене состоится невероятное шоу Live Concert Experience, посвященное сериалу «Игра престолов». Музыку из сериала исполнят оркестры под управлением композитора Рамина Джавади.
Красочное шоу с живой музыкой из сериала «Игра престолов» в Праге
Место:
O2 Арена
Время:
16.05.2018
Адрес:
Českomoravská 2345/17 Praha
Стоимость:
1690-2490 крон
Купить билеты

Музыка из популярного сериала «Игра престолов» от телевизионной компании HBO прозвучит в мае 2018 года на красочном шоу в Праге. Композиции из всех семи сезонов сериала зрителям О2-Арены представит сам автор музыки – известный композитор Рамин Джавади, который создавал саундтреки к фильмам «Варкрафт», «Железный человек», «Тихоокеанский рубеж» и телесериалам «Побег», «Игра престолов», «Штамм», «Мир Дикого запада» и «В поле зрения».

Европейское турне станет продолжением серии успешных концертов в США и Канаде.

«Представление Live Concert Experience в начале этого года исполнило мою мечту, о которой я думал уже почти три года. Продюсеры воплотили в жизнь вымышленный мир сериала очень необычным способом, и я очень рад, что у европейских зрителей впервые будет возможность побывать на этом концерте», – поделился композитор Джавади.

Фантастический сериал «Игра престолов» снимают по мотивам до сих пор неоконченной серии романов американского писателя Раймонда Ричарда Мартина под названием «Песнь льда и пламени». Действие сериала происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу.

В Праге будет представлена актуализированная версия представления с несколькими сценами, разделенными в зависимости от места действия сериала – столица двух могущественных родов.

Кроме Праги концерты пройдут в Берлине, Париже, Лондоне и Дублине.

Билеты на пражский концерт, который состоится 16 мая, можно купить по цене от 1690 до 2490 крон в сети Ticketportal.cz.

 

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Темы
музыка концерт Прага отдых шоу
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