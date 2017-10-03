Красочное шоу с живой музыкой из сериала «Игра престолов» в Праге

Музыка из популярного сериала «Игра престолов» от телевизионной компании HBO прозвучит в мае 2018 года на красочном шоу в Праге. Композиции из всех семи сезонов сериала зрителям О2-Арены представит сам автор музыки – известный композитор Рамин Джавади, который создавал саундтреки к фильмам «Варкрафт», «Железный человек», «Тихоокеанский рубеж» и телесериалам «Побег», «Игра престолов», «Штамм», «Мир Дикого запада» и «В поле зрения».
Европейское турне станет продолжением серии успешных концертов в США и Канаде.
«Представление Live Concert Experience в начале этого года исполнило мою мечту, о которой я думал уже почти три года. Продюсеры воплотили в жизнь вымышленный мир сериала очень необычным способом, и я очень рад, что у европейских зрителей впервые будет возможность побывать на этом концерте», – поделился композитор Джавади.
Фантастический сериал «Игра престолов» снимают по мотивам до сих пор неоконченной серии романов американского писателя Раймонда Ричарда Мартина под названием «Песнь льда и пламени». Действие сериала происходит в вымышленном мире, напоминающем средневековую Европу.
В Праге будет представлена актуализированная версия представления с несколькими сценами, разделенными в зависимости от места действия сериала – столица двух могущественных родов.
Кроме Праги концерты пройдут в Берлине, Париже, Лондоне и Дублине.
Билеты на пражский концерт, который состоится 16 мая, можно купить по цене от 1690 до 2490 крон в сети Ticketportal.cz.