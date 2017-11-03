«Про вшэхни цизинце»: STAND UP PRAGUE II в Праге с Андреем Шараповым

24-го ноября в клубе TRESOR в Праге пройдет самая жаркая вечеринка сезона – STAND UP PRAGUE II. Будем шутить на тему нашей чешской жизни! Хэдлайнер – участник проектов «Открытый микрофон ТНТ» и «Камеди баттл ТНТ» Андрей Шарапов.

Самая веселая вечеринка сезона – STAND UP PRAGUE II – пройдет в пятницу, 24-го ноября, в клубе Tresor Club на Виноградской улице в Праге. Начало – в 19:00.

На этот раз любителей юмора приглашают на новую площадку с еще большей аудиторией! Команда STAND UP подготовила для вас самые жаркие и искрометные юмористические скетчи на злободневные темы.

Кстати, о теме. Шутить будем о нашей чешской жизни! Поэтому юмор «зайдет» всем «цизинцам». Не волнуйтесь, все шутки – на русском языке, поэтому прийти стоит даже тем, кто недавно приехал в Прагу и пока не выучил чешский язык. Вы все равно все поймете – и посмеетесь!

Вас ждет много местного юмора, а также пиво, кальяны, новые знакомства, отличные фотографии и сюрпризы от партнеров шоу.

Хэдлайнер – участник проектов «Открытый микрофон ТНТ» и «Камеди Батлл ТНТ» Андрей Шарапов. На сцене выступят юмористы Андрей Ландау, Евгения Тюрина, Тигран Овакимян, Алина Шуваева, Михаил Каримов, Катя Гущина, Бакыт Арапбай и Алишер Нурахметов.

Присоединяйтесь к веселой тусовке!

Бронируйте билеты по номеру 774 033 454 (Евгения)

Голубая зона — 200 CZK

Жёлтая зона — 300 CZK

Коричневая зона — 350 CZK

Белая зона (цена за диван на трёх человек) — 1000 CZK

На правах рекламы