Самый красивый в мире марафон Volkswagen в центре Праги

Весенний марафон Volkswagen Maraton Praha – это 42-километровая дистанция по историческому центру Праги. Регистрация на участие уже открыта!

Фото: 2016 Volkswagen Prague Marathon © RunCzech Running League

Volkswagen Maraton Praha – один из самых красивых марафонов в мире, так как он проходит в прекрасном историческом центре Праги. Впервые соревнование прошло в 1995 году под патронажем легенды легкой атлетики и многократного чемпиона мира Эмиля Затопка.

Трасса марафона быстрая и ровная, поэтому она привлекает лучших бегунов, но регистрироваться на участие в соревновании могут все желающие. Считается, что участники марафона Volkswagen могут почувствовать, будто они пробегают сквозь века.

Старт марафона запланирован у Староместской площади, откуда участники бегут под звуки «Влтавы» Б. Сметаны по направлению к парижской улице, а затем еще целых 42 км по историческому сердцу Праги. Вы будете пробегать Карлов мост, Национальный театр, Танцующий дом в другие достопримечательности. Недаром марафон считают красивейшим в мире.

Следующий марафон стартует 7 мая 2017 года, время на подготовку еще есть!

Зарегистрируйтесь на участие и начинайте тренировки!

Больше информации здесь.

Видео с марафона Volkswagen Maraton Praha 2016