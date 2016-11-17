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Самый красивый в мире марафон Volkswagen в центре Праги

Самый красивый в мире марафон Volkswagen в центре Праги

Vladislava M 888 0
Весенний марафон Volkswagen Maraton Praha – это 42-километровая дистанция по историческому центру Праги. Регистрация на участие уже открыта!
Фото: 2016 Volkswagen Prague Marathon © RunCzech Running League
Самый красивый в мире марафон Volkswagen в центре Праги
Место:
Прага
Время:
07.05.2017
Стоимость:
бесплатная регистрация

Volkswagen Maraton Praha – один из самых красивых марафонов в мире, так как он проходит в прекрасном историческом центре Праги. Впервые соревнование прошло в 1995 году под патронажем легенды легкой атлетики и многократного чемпиона мира Эмиля Затопка.

Трасса марафона быстрая и ровная, поэтому она привлекает лучших бегунов, но регистрироваться на участие в соревновании могут все желающие. Считается, что участники марафона Volkswagen могут почувствовать, будто они пробегают сквозь века.

Старт марафона запланирован у Староместской площади, откуда участники бегут под звуки «Влтавы» Б. Сметаны по направлению к парижской улице, а затем еще целых 42 км по историческому сердцу Праги. Вы будете пробегать Карлов мост, Национальный театр, Танцующий дом в другие достопримечательности. Недаром марафон считают красивейшим в мире.

Следующий марафон стартует 7 мая 2017 года, время на подготовку еще есть!

Зарегистрируйтесь на участие и начинайте тренировки!

Больше информации здесь.

Видео с марафона Volkswagen Maraton Praha 2016

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Темы
спорт марафон Прага
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