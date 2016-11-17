Самый красивый в мире марафон Volkswagen в центре Праги

Volkswagen Maraton Praha – один из самых красивых марафонов в мире, так как он проходит в прекрасном историческом центре Праги. Впервые соревнование прошло в 1995 году под патронажем легенды легкой атлетики и многократного чемпиона мира Эмиля Затопка.
Трасса марафона быстрая и ровная, поэтому она привлекает лучших бегунов, но регистрироваться на участие в соревновании могут все желающие. Считается, что участники марафона Volkswagen могут почувствовать, будто они пробегают сквозь века.
Старт марафона запланирован у Староместской площади, откуда участники бегут под звуки «Влтавы» Б. Сметаны по направлению к парижской улице, а затем еще целых 42 км по историческому сердцу Праги. Вы будете пробегать Карлов мост, Национальный театр, Танцующий дом в другие достопримечательности. Недаром марафон считают красивейшим в мире.
Следующий марафон стартует 7 мая 2017 года, время на подготовку еще есть!
Зарегистрируйтесь на участие и начинайте тренировки!
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Видео с марафона Volkswagen Maraton Praha 2016