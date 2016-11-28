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Зимние катки: где покататься на льду в Праге 2016-2017

Зимние катки: где покататься на льду в Праге 2016-2017

artyommm 1920 0
В Праге наступило время, когда повсюду открываются катки. Большинство из них будет работать даже в марте.
Зимние катки: где покататься на льду в Праге 2016-2017
Место:
Прага
Время:
28.11.2016 - 12.04.2017

Новый бесплатный каток на Летне

Новинкой в 2016 году станет абсолютно новая площадка на Летне (площадью 40х20 м), попасть на которую можно будет уже с 3 декабря. Работать она будет бесплатно (с 9 до 21:00 до 1 января), а посетители будут платить только за аренду коньков, если, например, нет собственных. По выходным на катке будут проходить спортивно-культурные мероприятия. Первое из них, к примеру, запланировано уже на 4-е декабря.

Катки в Праге

На Франтишку (Na Františku): этот каток находится между домами на ул. Кози (ul. Kozí) в Праге 1. Он будет работать до середины марта, с понедельника по пятницу с 8 до 17:30, по выходным с 10 до 19:00.

Стадион Николайка (Stadion Nikolajka): массовые катания на стадионе по ул. У Николайки (ul. U Nikolajky) в Праге 5 будут проходить по субботам и воскресенья с 14 до 16:00.

ТЦ Черны Мост (Černý Most): до конца марта перед входом в торговый центр любой желающий может прийти покататься на коньках. Каток будет открыт всю неделю с 9 до 21:00.

Карлинский Спектр (Karlínské Spektrum): каток на Карлинской площади будет работать до середины марта, по будням – с 10 до 20:00, в выходные нужно звонить и договариваться о времени работы. Массовые катания отменяют, когда проходят занятия по секциям: в понедельник и среду – с 16 до 18:00, в четверг – с 16 до 17:00.

Выставочный центр Голешовице (Výstaviště Holešovice): в Малом спортивном зале на Выставиште в Праге 7 каток начал работать 27 декабря и будет открыт по субботам и воскресеньям до 12 апреля. Массовые катания здесь проводятся по утрам – с 8 до 10:00.

ТЦ Аркады Панкрац (Arkády Pankrác): каток в Праге 4 откроется с 4 декабря и будет ждать посетителей ежедневно с 9 до 21:00. Время работы будет сокращенным только в дни рождественских праздников.

Каток под Жижковской телебашней: с 29 ноября в Праге 3 откроется общественный каток, и работать он будет до 19 марта. Приходить кататься на льду можно будет каждый будний день после 12:00 и до 21:00. В выходные каток будет открываться раньше – в 9:00.

Фруктовый рынок (Ovocný trh): если не хотите платить за вход на каток – приходите сюда. Сезон массовых катаний здесь стартует в день св. Микулаша, т.е. 5 декабря, а завершится он в конце января. Каток будет открыт ежедневно с 10 до 21:30.

ТЦ Галерея Гарфа (Galerie Harfa): каток на крыше торгового центра в Праге 9 начнет работать с 3 декабря и будет открыт до 31 марта каждый день с 15 до 18:30, по субботам покататься на льду можно будет и в вечернее время – с 19 до 20:30. Для детей катания с инструктором здесь будут проводиться каждый день с 13 до 14:30.

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Темы
Рождество Рождество в Праге коньки Прага Новый год
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