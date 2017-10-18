Ежегодный ночной забег зомби в центре Праги

21-го октября, в 18:15, в Праге стартует самый страшный марафон зомби – ČEPS ZOMBIE NIGHT RUN. В 17:00 пройдет детский зомби-забег. Регистрация участников пока открыта.

ČEPS ZOMBIE NIGHT RUN уже несколько лет считается самым страшным марафоном в Праге. На пару часов центр города заполоняют ужасные зомби, каждый из которых хочет прибежать к цели первым. Перевоплотиться в зомби и поучаствовать в соревновании может каждый желающий.

В этом году марафон состоится 21-го октября. Участники будут собираться в традиционном месте – парке Врх в районе Витков.

Забег взрослых зомби продлится с 18:15 до 19:30. Прийти нужно заранее, чтобы поучаствовать в зомби-разминке, получить номер участника и подготовиться к дистанции.

В 17:00 начнется детский забег зомби. Поучаствовать в нем можно за 100 крон. Детям предлагают пробежать в страшных костюмах и гриме дистанцию в 1,5 км. На финише участники получат памятную медаль ZOMBIE NIGHT RUN. Прийти на регистрацию нужно с 15:00 до 16:00.

Прочитать подробности марафона и зарегистрироваться на участие можно на официальном сайте мероприятия. Полная стоимость участия – 600 крон, держателям карт ISIC можно получить скидку 50%.

Победители марафона и обладатели самых необычных костюмов получат призы от организаторов и спонсоров забега!