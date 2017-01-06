Комедия про всех нас «Друзья» от режиссера Юлии Меньшовой в Праге

8 марта, в 19:00, в пражском театре HYBERNIA покажут комедию «Друзья» с участием известных российских актеров.

Театральная комедия «Друзья» поставлена по пьесе Ясмины Реза под названием ART. В центре сюжета – крепкая мужская дружба, связывающая героев с юности. Выдержит ли она проверку на прочность?

Никто из героев не сомневается, что самое дорогое в жизни – это семья и, конечно, друзья. Но что может случиться, если ваш близкий друг неожиданно купит НЕЧТО за баснословные деньги? Придется ли друзьям считать его другим человеком? Об этом вы узнаете в комедии «Друзья», в которой каждый может увидеть самого себя.

Приходите 8 марта на спектакль про всех нас: вас ждет увлекательная история, над которой можно и посмеяться, и подумать. Режиссер спектакля – Юлия Меньшова – продумала каждую шутку и каждое мгновение мизансцены, чтобы показать зрителям важность вечных ценностей и ежедневную вероятность их «проверки на прочность».

Роли исполняют любимые актеры: неподражаемый Андрей Мерзликин, обаятельный Дмитрий Марьянов и великолепный Константин Юшкевич. Режиссер – Юлия Меньшова.

Вся информация по телефону: +420774280420

Купить билеты на концерт шоу можно будет в редакции портала 420on.cz по адресу Václavské náměstí 57, Nové Město, Praha 1 (карта)