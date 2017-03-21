Звезда балета Сергей Полунин в Национальном театре Праги

Один из самых известных танцовщиков балетов в мире Сергей Полунин выступит 1 мая 2017 года в Национальном театре в Праге. Он станцует под композицию Take Me To Church и ответит на вопросы зрителей, а перед выступлением публике покажут документальный фильм о жизни Полунина Dancer.

Немногие танцовщики в истории балета привлекают к себе такое количество внимания, как темпераментный Сергей Полунин, которого назвают «плохим парнем». В 19 лет украинский танцор стал самым молодым премьером лондонского Королевского балета, а через два года покрыл все тело татуировками и не раз выходил на сцену под действием наркотиков. Покинув Королевский балет, Полунин поехал работать в России, но вскоре бросил балет и там.

В поисках себя в 2015 году Полунин снялся в клипе известного режиссера Дэвида Лашапеля на трек ирландского музыканта Хозиера Take Me To Church. Видео набрало почти 19 млн просмотров и принесло Полунину широкую славу. Это вернуло ему интерес к танцам, и Сергей вернулся на сцену с собственными проектами. Теперь его история не оставляет равнодушными даже тех, кто не интересуется балетом.

Сергей Полунин делает высокое искусство балета понятнее и демократичнее для современной аудитории. Он ставит живые шоу и снимает фильмы о хореографии, чтобы «заставить танцевать всю планету». Его документальный фильм Dancer в пражском кинотеатре Royal прошел в прошлом году с большим успехом: билеты на эксклюзивный показ раскупили всего за 15 минут.

Теперь жители Праги могут встретиться с Сергеем Полуниным вживую. 1-го мая в пражском Национальном театре дважды пройдет показ фильма Dancer режиссера Стивена Кантора. Фильм будут показывать с 16 до 20 часов. После каждого показа главный герой фильма – Сергей Полунин – будет танцевать перед зрителями под трек Take Me To Church, а затем отвечать на вопросы публики. Самые дорогие билеты на первые ряды, включая шампанское и возможность поговорить с танцовщиком, будут стоить 4500 крон. Самые бюджетные билеты можно приобрести за 500 крон.

Продажа билетов в кассах и на сайте Национального театра начнется 22 марта, в 9:00.