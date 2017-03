Звезда балета Сергей Полунин в Национальном театре Праги

Vladislava M 10:26 762

Один из самых известных танцовщиков балетов в мире Сергей Полунин выступит 1 мая 2017 года в Национальном театре в Праге. Он станцует под композицию Take Me To Church и ответит на вопросы зрителей, а перед выступлением публике покажут документальный фильм о жизни Полунина Dancer.

Место: Národní Divadlo Время: 01.05.2017 Адрес: Národní 4 Praha 1 Стоимость: от 500 до 4500 крон Купить билеты