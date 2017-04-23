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Детский музыкальный спектакль «Лунтик и его друзья» в Праге

Детский музыкальный спектакль «Лунтик и его друзья» в Праге

Vladislava M 30 0
25 апреля в Праге (отель PYRAMIDA) пройдет интерактивное музыкальное представление для детей по мотивам популярного мультфильма о Лунтике. Вход – с 16:30, начало – 17:00.
Детский музыкальный спектакль «Лунтик и его друзья» в Праге
Место:
отель Pyramida
Время:
25.04.2017
Адрес:
MC Dlabačov, Bělohorská 24, Praha 6 - Břevnov
Стоимость:
540-1190 крон, детям до 2 лет бесплатно
Купить билеты

25 апреля в пражском отеле PYRAMIDA пройдет музыкальный спектакль ростовых кукол для детей «Лунтик и его друзья» по мотивам популярного мультипликационного сериала. Сценарий спектакля написан по пяти веселым и познавательным новеллам о добром и отзывчивом Лунтике.

Зрителей ждут музыкальные и танцевальные номера с интерактивными вставками: каждый ребенок сможет стать участником действия и помочь Лунтику найти разгадки.

В представлении задействованы профессиональные артисты цирка, театра и кино из России. Актеры спектакля  –участникb и лауреаты различных фестивалей, включая Каннский фестиваль, Выборгский театральный фестиваль и др.

Продолжительность спектакля 1 час + антракт 20 минут.

Дети до 2 лет могут посетить спектакль бесплатно, без отдельного места. Детям от 2 лет нужно покупать билет.

 

Группа ВКонтакте https://vk.com/funtikeu. Участникам скидка 10%!
Группа Фейсбук https://www.facebook.com/FuntikEu Участникам скидка 10%!

Информация и билеты по телефону  773 030 979, 777 617 397

Также билеты продаются:

В Ticketstream.cz приобрести билеты можно ONLINE или в МЕСТАХ ПРОДАЖ или по телефону +420 224 263 049
В сети туристических агентств ČEDOK по всей Чешской Республике
В сети туристических агентств FIRO-TOUR по всей Чешской Республике

Магазин «Сказка». Вестибюль станции метро «Музеум», выход в сторону ул. Виноградской. Тел.: 77 55 41 630

Магазин «Русская книга». Vodičkova 41, Praha 1. Пассаж Svetozor. Тел.: 224 316 880

 

 

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Темы
театр дети отдых Прага шоу
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