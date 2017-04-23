Детский музыкальный спектакль «Лунтик и его друзья» в Праге

25 апреля в пражском отеле PYRAMIDA пройдет музыкальный спектакль ростовых кукол для детей «Лунтик и его друзья» по мотивам популярного мультипликационного сериала. Сценарий спектакля написан по пяти веселым и познавательным новеллам о добром и отзывчивом Лунтике.
Зрителей ждут музыкальные и танцевальные номера с интерактивными вставками: каждый ребенок сможет стать участником действия и помочь Лунтику найти разгадки.
В представлении задействованы профессиональные артисты цирка, театра и кино из России. Актеры спектакля –участникb и лауреаты различных фестивалей, включая Каннский фестиваль, Выборгский театральный фестиваль и др.
Продолжительность спектакля 1 час + антракт 20 минут.
Дети до 2 лет могут посетить спектакль бесплатно, без отдельного места. Детям от 2 лет нужно покупать билет.
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Информация и билеты по телефону 773 030 979, 777 617 397
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