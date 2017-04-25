Спектакль «Привычка изменять» в РЦНК в Праге

Три одноактные пьесы на тему любовного треугольника и актерской жизни представит Пражская театральная мастерская в Большом зале РЦНК. Стоимость билета – 200 крон.

2 мая (вторник), в 18:30, в Большом зале РЦНК покажут необычный спектакль от Пражской театральной мастерской. На самом деле зрителей ждет целых три спектакля в одном.

«Привычка изменять» – это три одноактные пьесы объединенные общими темами: любовным треугольником на театральных подмостках и в жизни.

Каждая пьеса раскрывает внутренние драмы жизни людей искусства и дает картину нравов современной индустрии развлечений, где правит жестокая конкуренция, определяющая стремление к дешевой популярности.

В ролях: Ирма Новичкова, Рената Танеева, Андрей Ландау, Габриэль Коэн. Хореограф: Рустам Баширов.

Бронирование билетов по телефону: +420 608 841 487