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Спектакль «Привычка изменять» в РЦНК в Праге

Спектакль «Привычка изменять» в РЦНК в Праге

Vladislava M 91 0
Три одноактные пьесы на тему любовного треугольника и актерской жизни представит Пражская театральная мастерская в Большом зале РЦНК. Стоимость билета – 200 крон.
Спектакль «Привычка изменять» в РЦНК в Праге
Место:
РЦНК в Праге, Большой зал
Время:
02.05.2017
Адрес:
Na Zatorce 16 (метро Hradčanská)
Стоимость:
200 крон
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2 мая (вторник), в 18:30, в Большом зале РЦНК покажут необычный спектакль от Пражской театральной мастерской. На самом деле зрителей ждет целых три спектакля в одном.

«Привычка изменять» – это три одноактные пьесы объединенные общими темами: любовным треугольником на театральных подмостках и в жизни.

Каждая пьеса раскрывает внутренние драмы жизни людей искусства и дает картину нравов современной индустрии развлечений, где правит жестокая конкуренция, определяющая стремление к дешевой популярности.

В ролях: Ирма Новичкова, Рената Танеева, Андрей Ландау, Габриэль Коэн. Хореограф: Рустам Баширов.

Бронирование билетов по телефону: +420 608 841 487

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Темы
театр Прага РЦНК
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