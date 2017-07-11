Хореографический спектакль «Ромео и Джульетта» (С. Прокофьев) в Праге

11 октября на сцене пражского театра Hybernia представят хореографическую фантазию в трех действиях продолжительностью 2 часа 45 минут. Постановку и либретто Владимира Василёва и Наталии Касаткиной покажут в Праге впервые, а московская премьера в Государственном академическом театре классического балета состоялась в 1981 году.
Этот уникальный неоклассический балет по восстановленной партитуре Сергея Прокофьева отличается от известного спектакля Большого театра. Касаткина и Василёв первыми воплотили авторскую партитуру в балете в Новосибирске (1971 год).
В хореографии спектакля им удалось объединить итальянскую средневековую культуру, Ренессанс и тонкий психологизм искусства ХХ века. Авторы балета максимально приблизились к первоисточнику Шекспира, стремясь перевести его произведение на язык хореографии. Они отразили всё: и образы главных героев, и колоритные фигуры слуг, и персонажей народного карнавала в Вероне.
Билеты на спектакль в Праге уже в продаже в нескольких категориях: VIP, 1, 2, 3, 4 и 5.
Купить билет на балет «Ромео и Джульетта» можно на портале tickets.420on.cz, а также в редакции 420on.cz по адресу Václavské náměstí 813/57 или по телефону +420 774 280 420
VIP-билеты на концерт можно заказать по телефону +420777786430
Организатор концерта – компания Berin Art (prag@berinart.de)