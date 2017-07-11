Хореографический спектакль «Ромео и Джульетта» (С. Прокофьев) в Праге

Неоклассический балет Наталии Касаткиной и Владимира Василёва в постановке и либретто по трагедии Уильяма Шекспира и сценарию Сергея Прокофьева порадует жителей и гостей Праги в октябре этого года. Билеты на спектакль «Ромео и Джульетта» уже в продаже.

11 октября на сцене пражского театра Hybernia представят хореографическую фантазию в трех действиях продолжительностью 2 часа 45 минут. Постановку и либретто Владимира Василёва и Наталии Касаткиной покажут в Праге впервые, а московская премьера в Государственном академическом театре классического балета состоялась в 1981 году.

Этот уникальный неоклассический балет по восстановленной партитуре Сергея Прокофьева отличается от известного спектакля Большого театра. Касаткина и Василёв первыми воплотили авторскую партитуру в балете в Новосибирске (1971 год).

В хореографии спектакля им удалось объединить итальянскую средневековую культуру, Ренессанс и тонкий психологизм искусства ХХ века. Авторы балета максимально приблизились к первоисточнику Шекспира, стремясь перевести его произведение на язык хореографии. Они отразили всё: и образы главных героев, и колоритные фигуры слуг, и персонажей народного карнавала в Вероне.