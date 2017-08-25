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230-летие оперы Моцарта «Дон Жуан» в Праге: Юбилейные концерты в Театре Сословий

230-летие оперы Моцарта «Дон Жуан» в Праге: Юбилейные концерты в Театре Сословий

Тамара Гуржий 651 0
Всю осень в пражском Театре Сословий будет идти опера Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан». В этом году с ее премьеры в Праге пройдет ровно 230 лет. Не упустите возможность посетить оперу в театре, где дирижировал сам Моцарт.
Фото: Зал Театра Сословий, http://www.narodni-divadlo.cz/cs/stavovske-divadlo
230-летие оперы Моцарта «Дон Жуан» в Праге: Юбилейные концерты в Театре Сословий
Место:
Stavovské divadlo
Время:
01.09.2017 - 07.11.2017
Адрес:
Železná 24, Praha 1
Стоимость:
450-1100 крон
Купить билеты

29 октября 2017 года Прага отмечает один из замечательных  юбилеев из мира высокого искусства – 230 лет со дня первой постановки оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Дон Жуан» в Театре Сословий (Stavovské divadlo) – старейшем европейском театре, где с 1783 года не прекращались представления. Это единственный сохраненный в первозданном виде театр, где выступал Вольфганг Амадей Моцарт. Причем великого композитора он принимал в своих стенах несколько раз.

Впервые Моцарт дирижировал в Театре Сословий, представляя пражанам свою оперу «Свадьба Фигаро» в январе 1787 года. Успех был настолько ошеломляющим, что композитор получил заказ на новую оперу для пражан – «Дон Жуан». Премьера этой оперы состоялась в октябре того же 1787 года в Театре Сословий. За дирижерским пультом был сам Моцарт.

Премьера возобновленного спектакля состоялась на 225-ю годовщину первой постановки «Дон Жуана» в 2012 году, и с тех пор не уходит из репертуара Театра Сословий.

27 и 29 октября  в честь знаменательной даты опера «Дон Жуан» будет исполняться с участием Пласидо Доминго, который будет за дирижерским пультом. Билеты на эти спектакли давно раскуплены, но можно приобрести билеты на оперу «Дон Жуан» в обязательном репертуаре театра. Осенью опера «Дон Жуан» будет идти 1 и 17 сентября, 10 и 16 октября и 7 ноября 2017 года. Стоимость билетов – от 450 до 1100 крон.

Опера исполняется на итальянском языке, в представлении использованы чешские и английские субтитры. Приблизительная продолжительность оперы составляет 3 часа 10 минут, включая антракт в 20 минут.

Билеты можно купить на сайте театра.
 

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Темы
опера Классическая музыка Прага культура отдых
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