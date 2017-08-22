Мировая премьера в Праге: Театральная постановка бестселлера Светланы Алексиевич

12-го и 13-го сентября в Праге состоится мировая премьера бестселлера нобелевского лауреата Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд».

12-го и 13-го сентября 2017 года в культурном пространстве Jatky 78 в Праге состоится мировая премьера театральной постановки бестселлера нобелевского лауреата 2015 года Светланы Алексиевич «Время секонд хэнд».

Социализм кончился, а мы остались. Что произошло с людьми, когда закончилась эпоха «красного человека»? Об этом расскажет театральная симфония, поставленная по завершающей, пятой книге известного художественно-документального цикла Алексиевич «Голоса Утопии».

В этом произведении автор голосами реальных героев рассказывает об отчаянии людей перед революцией, судьбах при тоталитарном режиме, о крае общества, «совке» и трагедии после крушения идеи коммунизма. Голоса разных людей и их истории переплетаются в едином целом и помогают понять, почему произошли те или иные события, не оценивая, хорошо это или плохо.

Светлана Алексиевич работает в документально-художественном жанре. Свои книги она пишет на основе многочасовых интервью с людьми, которые пережили в жизни какие-либо сложные события. Книга «Время секонд хэнд» посвящена феномену советского человека и травме, к которой привел распад социализма.

Театральный проект «Время секонд хэнд» в Праге станет самым крупным произведением от студии Spitfire Company. На сцене выступят бывшие и теперешние члены труппы. Истории героев книги будут поставлены под музыку Яна Кучеры.

Купить билеты на постановку можно через сеть goout.cz. Стоимость: 390 крон полный билет, 190 крон – студенческий.

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