Впервые в Праге: Опера-балет для драматических актеров «А чой-то ты во фраке?»

6 октября 2017 года Берлинский музыкальный театр «Кабаре Лори» представит в Праге искрометный музыкальный спектакль по рассказу А. П. Чехова «Предложение». В главной роли – финалист конкурса «Суперталант 2014», обладатель уникального голоса Геннадий Ткаченко-Папиж.

6 октября 2017 года, в 19:00, Лауреат VIII международного театрального фестиваля 2016, чеховского фестиваля «Мелиховская весна 2017» и XIX Интернационального чеховского форума в Баденвайлере (ФРГ) – Берлинский музыкальный театр «Кабаре Лори» представит знаменитый спектакль московского режиссера, художественного руководителя театра «Школа современной пьесы», народного артиста России, профессора Иосифа Райхельгауза «А чой-то ты во фраке?» (опера и балет для драматических актеров по рассказу А.П.Чехова «Предложение»).

В главной роли – неоднократный победитель творческих фестивалей, финалист телевизионного конкурса «Суперталант 2014», Лауреат премии «За лучшую мужскую роль» VIII Международного театрального фестиваля, обладатель уникального голоса, артист театра и кино Геннадий Ткаченко-Папиж .

Этот искрометный музыкальный спектакль раскрывает самые веселые и остроумные страницы чеховского творчества. Под аккомпанемент небольшого ансамбля музыкантов драматические артисты играют, поют и танцуют.

Фабула знаменитой истории А. П. Чехова о Воловьих Лужках лежит в основе 2-х либретто: оперного и балетного. По всем правилам жанра драматические актеры исполняют сольные арии, дуэты и трио, а затем, надев балетные трико и пачку, танцуют, делая пируэты и фуэте по самым строгим правилам классического балета.

Премьера спектакля « А чой-то ты во фраке?» в постановке И. Райхельгауза состоялась в Москве в 1992 году в его театре «Школа современной пьесы». Тогда никто не предполагал, что эта опера и балет на музыку известного барда 60-х Сергея Никитина станет настоящим хитом и останется в репертуаре театра на четверть столетия. В первом составе главные роли исполняли Любовь Полищук, Алексей Петренко и Альберт Филозов. Балетмейстер – Елена Ключарёва.

В берлинской постановке заняты уникальные синтетические артисты. Они, изящно балансируя на грани пародии, демонстрируют в спектакле высокий профессионализм, а музыкальное сопровождение – фортепиано и скрипка – тонко соединяет все элементы спектакля в единое целое.

В ролях:

- артист театра и кино, лауреат номинации «Лучший актер» международного театрального фестиваля в Софии Вадим Граковский,

- ведущая артистка театра, дипломант чеховского фестиваля « Мелиховская весна» Светлана Лучко

- и неповторимый Геннадий Ткаченко-Папиж.

Стоимость билетов на спектакль: 300/350 крон, студентам и школьникам – 250 крон. Заказ билетов по телефону +420 212 247 420 и на сайте http://tickets.420on.cz/web/afisha/

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