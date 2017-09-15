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Впервые в Праге: Опера-балет для драматических актеров «А чой-то ты во фраке?»

Впервые в Праге: Опера-балет для драматических актеров «А чой-то ты во фраке?»

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6 октября 2017 года Берлинский музыкальный театр «Кабаре Лори» представит в Праге искрометный музыкальный спектакль по рассказу А. П. Чехова «Предложение». В главной роли – финалист конкурса «Суперталант 2014», обладатель уникального голоса Геннадий Ткаченко-Папиж.
Впервые в Праге: Опера-балет для драматических актеров «А чой-то ты во фраке?»
Место:
РЦНК в Праге
Время:
06.10.2017
Адрес:
ул. На Заторце, Прага 6
Стоимость:
250-350 крон
Купить билеты

6 октября 2017 года, в 19:00, Лауреат VIII международного театрального фестиваля 2016, чеховского фестиваля «Мелиховская весна 2017» и XIX Интернационального  чеховского форума в Баденвайлере (ФРГ) – Берлинский музыкальный театр «Кабаре Лори» представит знаменитый спектакль московского режиссера, художественного руководителя театра  «Школа современной пьесы», народного артиста России, профессора Иосифа Райхельгауза «А чой-то ты во фраке?» (опера и балет для драматических актеров по рассказу А.П.Чехова «Предложение»).

В главной роли – неоднократный победитель творческих фестивалей, финалист телевизионного  конкурса «Суперталант 2014», Лауреат премии «За лучшую мужскую роль» VIII  Международного  театрального фестиваля, обладатель уникального голоса, артист театра и кино Геннадий Ткаченко-Папиж .

 

 

Этот искрометный музыкальный спектакль раскрывает самые веселые и остроумные страницы чеховского творчества. Под аккомпанемент  небольшого ансамбля музыкантов драматические артисты играют, поют и танцуют.

Фабула знаменитой истории А. П. Чехова о Воловьих Лужках лежит в основе 2-х либретто: оперного и балетного. По всем правилам жанра драматические актеры исполняют сольные арии, дуэты и трио, а затем, надев балетные трико и пачку, танцуют, делая пируэты и фуэте по самым строгим правилам классического балета.

 

 

Премьера спектакля « А чой-то ты во фраке?» в постановке И. Райхельгауза состоялась  в Москве в 1992 году в его театре «Школа современной пьесы». Тогда никто не предполагал, что эта опера и балет на музыку известного барда 60-х Сергея Никитина станет настоящим хитом и останется в репертуаре театра на четверть столетия. В первом составе главные роли исполняли Любовь Полищук, Алексей Петренко и Альберт Филозов. Балетмейстер – Елена Ключарёва.

 

 

В берлинской постановке заняты уникальные синтетические артисты. Они, изящно балансируя на грани пародии, демонстрируют в спектакле высокий профессионализм, а музыкальное сопровождение – фортепиано и скрипка – тонко соединяет все элементы спектакля в единое целое. 

 

 

В ролях:

- артист театра и кино, лауреат номинации «Лучший актер» международного театрального фестиваля в Софии Вадим Граковский,
- ведущая артистка  театра, дипломант чеховского фестиваля « Мелиховская весна» Светлана Лучко 
и неповторимый Геннадий Ткаченко-Папиж.

 

 

Стоимость билетов на спектакль: 300/350 крон, студентам и школьникам – 250 крон. Заказ билетов по телефону +420 212 247 420 и на сайте http://tickets.420on.cz/web/afisha/

Видео: Геннадий Ткаченко-Папиж имитирует звуки Земли (потрясающе!)

 

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Темы
театр культура отдых РЦНК Прага
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