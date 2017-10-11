Премьера в Праге: Санкт-Петербургский балет на льду «Щелкунчик»

Такого в Праге еще не было: зрители смогут впервые увидеть классический балет «Щелкунчик» в театре – на сцене, покрытой тоннами льда. Незабываемое представление от Государственного балета на льду Санкт-Петербурга с участием мастеров спорта по фигурному катанию состоится 17-го ноября в Конгресс-центре Праги.

Первый в мире балет на льду – Государственный балет на льду Санкт-Петербурга, который отмечает в этом году 50-летний юбилей, приедет в Прагу. 17-го ноября в Конгресс-центре «Прага» зрителям представят легендарный балет «Щелкунчик» на музыку Петра Ильича Чайковского. Действие будет происходить на льду.

Балет «Щелкунчик» – одно из самых известных произведений гениального композитора Петра Ильича Чайковского. В исполнении труппы Государственного балета на льду Санкт-Петербурга этот сказочный сюжет действительно захватывает дыхание. Зрители увидят классический балет «Щелкунчик» с оригинальными костюмами, но это будет необычное представление, ведь сцену покроют 3,5 тоннами льда – по инновационной технике, созданной для Австрийского балета на льду.

Санкт-Петербургский (ранее – Ленинградский) государственный балет на льду был основан в 1967 году выдающимся хореографом Константином Боярским по традициям классической балетной школы Санкт-Петербурга.

Художественный директор школы – бывший солист известного во всем мире Мариинского балета, заслуженный артист России Константин Рассадин. Музыкальный руководитель и один из создателей балета – Лео Корхин, известный российский композитор, который пишет музыку и для Академического симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии.

В представлениях балета выступали многократные чемпионы мира и Европы, двукратные олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов, многократный чемпион мира и Европы, победитель Олимпийских игр Алексей Уланов, многократная чемпионка мировых и европейских конкурсов по фигурному катанию, победительница Олимпийских игр Людмила Смирнова.

На пражской сцене зрители увидят коллектив из 12 танцоров, каждый из которых является обладателем титула Мастер спорта РФ за многократные победы в российских и международных состязаниях по фигурному катанию.

Автор всех представлений – главный хореограф Санкт-Петербургского балета, заслуженный артист России Константин Рассадин. За последние годы коллектив с большим успехом выступал в крупнейших театрах США, Канады, Голландии, Германии, Китая, Испании, Кореи, Тайваня, Греции, Португалии, Ирландии и других стран. Теперь пришел черед Праги.

Билеты на балет уже в продаже в сети TicketLIVE.

Организатор концерта – агентство ART BG.