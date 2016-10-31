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Рейтинг цен на топливо: в каких странах жителям Чехии дороже всего заправлять машину

Рейтинг цен на топливо: в каких странах жителям Чехии дороже всего заправлять машину

artyommm 671 0
Центральный автомотоклуб Чехии предоставил данные для сравнения цен на автомобильное топливо в странах Европы. Самый дорогой бензин – в Нидерландах.
Рейтинг цен на топливо: в каких странах жителям Чехии дороже всего заправлять машину

Лыжный сезон уже постепенно начинается, и чешские водители думают, где заправляться по дороге к горнолыжным курортам. Портал Lidovky.cz сравнил цены на бензин и дизельное топливо в странах Европы за последние четыре года. Данные для сравнения собраны Центральным автомотоклубом (Ústřední automotoklub). Оказалось, что самый дорогой дизель продают в Италии, а по дороговизне Natural 95 лидируют Нидерланды.

И хотя Италия для чехов относительно недорогая страна, топливо здесь стоит немало. Natural 95 в среднем обойдется в 45,36 кроны за литр, за дизельное топливо придется отдать 40,50 кроны за литр. Высокая стоимость объясняется в первую очередь налогами. Поэтому по дорогое будет выгодно заправить полный бак в Австрии, где цены более приемлемые.

Австрийский бензин обойдется чеху в 33,21 кроны за литр, а дизель – 30,78 кроны за литр (сведения за июнь 2016 года). Брать с собой топливо в канистре в Италию запрещено законом, для нарушителей предусмотрены суровые наказания, вплоть до лишения свободы. Максимум, который можно с собой взять, – 10 литров в специальной таре. За большее количество топлива про запас придется заплатить штраф от 7 746 евро либо угодить в тюрьму на срок от шести месяцев до трех лет. Разумеется, контрабандное топливо конфискуют.

Очень дорогой бензин из-за налогов не только в Италии, но и в Греции: 44 кроны за литр. Греция занимает третье место в Европе по дороговизне этого топлива. В Хорватии бензин в июне стоил 32,99 кроны за литр. 

Если посмотреть на статистику цен на автомобильное топливо в Европе, то видно, что бензин и дизельное топливо чехам обойдется дешевле только в небольшой группе европейских стран. Дешевле всего заправить бак – в России, где литр бензина стоит 14,20 кроны. Но водителям следует помнить, что качество бензина на российских заправках не такое, как в Европе, поэтому потребуется использовать специальные присадки. 

Дешевле, чем в Чехии, Natural 95 такого же качества стоит в Боснии и Герцеговине (28,40 кроны за литр) и Польше (26,48 кроны). Примерно такой же уровень цен и в Прибалтике. 

Цены на бензин и дизтопливо зависят от двух факторов: налога на потребление, который может составлять 40-70% стоимости топлива, и цен на нефть. И хотя последние постепенно растут, сейчас сложно сказать, как это отразится на конечных ценах на заправках. В автомотоклубе ЧР считают, что в ближайшее время никаких ценовых скачков можно не опасаться.

На стоимость топлива влияет и покупательская способность населения. По традиции ТОП-5 стран с самым дорогим бензином составляют Норвегия, скандинавские страны и Нидерланды. За последние четыре года дороже всего бензин стоил в Норвегии. Отправляясь туда на машине, есть смысл заправить полный бак в Дании, где цены на заправках более приветливые (41,20 кроны за литр бензина и 35,01 кроны – за литр дизеля).

Самый дорогой бензин в 2016 году

1. Нидерланды - 46,98 кроны за литр
2. Италия - 45,35 кроны за литр
3. Греция - 44,01 кроны за литр
4. Дания - 41,20 за литр

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Темы
бензин рейтинг Европа Автомобили
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