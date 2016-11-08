В Чехии изменится система штрафов за нарушение ПДД

Уже в следующем году в Чехии должна измениться система балльная система штрафов. За 2 серьезных нарушения по 6 баллов у водителей автоматически будут отбирать права.

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Министерство транспорта ЧР собирается изменить действующую систему штрафов, согласно которой каждое нарушение оценивается по баллам. Новый законопроект подразумевает, что за 2 серьезных нарушения у водителей будут забирать права.

Новая система оценивает некоторые нарушения строже, чем раньше. Например, за проезд на красный свет водитель получит не 5, а 6 штрафных баллов. К самым серьезным нарушениям (по 6 баллов) отнесут угрозу пешеходу на зебре, превышение скорости больше чем на 40 км/ч в населенном пункте и больше чем на 50 км/ч вне населенного пункта, езду в нетрезвом состоянии, запрещенный обгон и др.

Если водитель допустит 2 таких нарушения и наберет 12 баллов, то это станет основанием для того, чтобы лишить его водительских прав.

Новый законопроект отменяет 7-балльные нарушения (например, за вождение в нетрезвом состоянии, отказ пройти обследование на наркотики или алкоголь, езду по встречной полосе, выезд на железнодорожный переезд в запрещенном месте, запрещенный обгон или непредоставление помощи). Все серьезные нарушения будут оценивать в 6 баллов.

Как видно из таблицы, некоторые нарушения ПДД будут оцениваться менее строго. Так, если водитель уедет с места аварии, то по новым правилам он получит только 4 балла вместо действующих 7. Если водитель, который не является участником аварии, не окажет пострадавшим помощь, то вообще не получит ни одного штрафного балла. Министерство транспорта объясняет это тем, что такое поведение является преступлением, поэтому нет смысла наказывать водителя с помощью баллов.

После вступления законопроекта в силу профессиональные водители также не будут получать штрафные баллы за несоблюдение времени обязательного отдыха. Не будут наказывать баллами и автомобилистов, которые не остановятся перед пешеходным переходом.

По новым правилам, 4 штрафных балла в Чехии будут получать иностранцы, которые водят автомобиль без соответствующего разрешения. Важным новшеством станет и введение штрафных баллов для тех, кто не пользуется поворотниками при маневрировании. Это нарушение в Чехии относится к самым распространенным. Кроме штрафа такие водители будут получать 2 балла в талон.

Кроме изменения системы баллов, повысятся и штрафы. Например, за превышение скорости полицейские получат право взимать штраф на месте в размере 5 тысяч крон.

Преимуществом для водителей станет система автоматических оповещений о начислении штрафных баллов. Водители будут получать сообщения по СМС-сообщениям, электронной почте и «датовой схранке».

Действующая система штрафных баллов в Чехии работает уже 10 лет. По словам пресс-секретаря Министерства транспорта Томаша Нержолда, новые правила могут вступить в силу к 2018 году.