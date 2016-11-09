Спор между пражскими водителями закончился для одного из них поездкой на капоте

Когда один водитель вышел из машины, второй воспользовался моментом и «прокатил» его на капоте своей машины несколько десятков метров.

Фото: pixabay.com

Инцидент произошел в Праге на улице Кутногорска в столичном районе Штербоголы, который находится между двумя крупными трассами, ведущими в города Кутна-Гора и Колин.

Как позже удалось выяснить журналистам, спор между двумя водителями разыгрался после того, как автомобиль Škoda Octavia подрезал на дороге грузовик. Водитель грузовика вышел из машины, чтобы поругаться, но не ожидал, что водитель Škoda Octavia резко тронется с места и «прокатит» его на капоте целых 400 метров.

Таким образом, Škoda Octavia умудрилась проехать с человеком на капоте перекресток и доехать до крупного торгового центра Europark Štěrboholy. Полицию вызвал один из проезжавших мимо водителей, увидевших эту странную картину.

«Мы получили сообщение о предполагаемом вождении с человеком на капоте. Но когда полицейские прибыли на место, никто из водителей ни о чем заявлять не хотел», - рассказала пресс-секретарь полиции Ивета Мартинкова.

Учитывая, что в результате инцидента никто не получил никаких ранений и не нанес материального ущерба, полицейские с места происшествия просто уехали.

Источник: iDNES