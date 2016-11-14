В Чехию свозят краденые машины со всей Европы

В самой Чехии машин крадут все меньше, зато активно используют страну для того, чтобы дать «вторую жизнь» автомобилям, украденным в других странах ЕС.

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Количество украденных автомобилей в Чехии каждый год сокращается примерно на тысячу и за 10 лет снизилось в три раза – с 22 тысяч машин 10 лет назад до 6,3 тысяч по итогам прошлого года. Тем не менее, Чехия давно стала «столицей краденых автомобилей Европы» - во многом потому, что пока не входит в общеевропейскую систему Eucaris, которая позволяет проверить, не зарегистрирована ли машина в другой стране ЕС.

4 года назад в чешском городе Колин в рамках полицейской спецоперации «Осьминог» арестовали сначала четверых чиновников отдела транспорта местного магистрата, а потом еще почти 20 человек. Все эти люди оказались замешаны в масштабной афере с крадеными автомобилями, которым делали новый техпаспорт и VIN-код и продавали через автобазары.

Такая схема «легализации» краденых машин для Чехии – довольно классический случай, так как в последние годы страна стала «столицей» краденых европейских мерседесов и BMW. Точные масштабы этого теневого бизнеса не могут определить даже эксперты полиции, так как речь идет о международных, хорошо организованных преступных группах с профессиональным оборудованием.

«Сегодня мы – самая крупная «стиральная машина» в Европе. Это (кража автомобилей - прим.) одна из крупнейших преступных группировок – кто-то должен машину открыть и завести, перевезти, спрятать, потом переделать, изменить VIN-код, в том числе и в компьютере машины. Еще нужно переделать документы, продать… Этим не может заниматься один человек», - рассказал бывший глава отдела экономических преступлений Управления по борьбе с организованной преступностью, специалист по краденым автомобилям Ярослав Пелц.

Среди членов таких группировок часто фигурируют как сами чехи, так и россияне, литовцы и болгары, а «легализованные» в Чехии дорогие автомобили часто отправляются на продажу в Россию.

При этом такая ситуация наблюдается уже довольно давно. Так, еще в 2001 году чешская полиция запустила общереспубликанскую акцию «Чистка», в рамках которой выборочно проверяла документы автомобилей, привезенных в Чехию из-за границы. По итогам акции, озвученным только в 2013 году, полиция обнаружила около 3,5 тысяч украденных и «легализованных» машин.

Причем преступники не особенно возились с документами. Так, одна из обнаруженных машин была зарегистрирована на немецкий техпаспорт, большая часто которого обгорела. Из сохранившегося кусочка можно было только сделать вывод, что в нем были указаны данные дизельной машины – ни номера, ни марки автомобиля прочитать было невозможно.

Еще одну машину зарегистрировали на основе странного документа, написанного наполовину по-немецки, наполовину по-английски с печатью, в центре которой было изображено какое-то насекомое. Позже выяснилось, это было была бумага какой-то компании по уничтожению термитов.

«Эту акцию мы запустили на основании рассматриваемого нами дела, в рамках которого мы обнаружили, что на территории Чехии находится несколько сотен украденных мотоциклов, привезенных из-за границы. Мы также хотели продемонстрировать, что пытаемся что-то делать со сложившейся ситуацией», - сказал пресс-секретарь Национального управления по борьбе с организованной преступностью Ярослав Лбегей.

Среди причин такой популярности Чехии у преступников эксперты называют как минимум две – во-первых, это перевод с 2001 года регистрации автомобилей из полиции в магистраты. Чиновники обычно даже не видят машину, которую регистрируют – главное, чтобы документы были в порядке.

Во-вторых, вступление Чехии в ЕС в 2004 году и в Шенгенскую зону в 2007-м – преступники сразу поняли, что в Чехии зарегистрировать краденую машину гораздо проще, чем во многих других европейских странах.

Что касается краденых автомобилей, то чаще всего преступники или подделывают документы на машину (в Чехии были зафиксированы случаи утери станков, печатающих бланки гособразца), или регистрируют украденную машину на техпаспорт автомобиля, уничтоженного в аварии.

Способствует высокому уровню преступности и то, что Чехия до сих пор не присоединилась к общеевропейской системе Eucaris, которая часто помогает обнаружить подлог, так как проверяет машину по VIN-коду. Система должна была заработать в Чехии еще с 2008-го, но на практике она появится в стране не ранее следующего года.

Источник: Hospodarske Noviny